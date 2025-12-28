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Presépio na Costa Nova fica sem iluminação após furto de luzes e extensão elétrica

Este artigo tem mais de 6 meses

Dois furtos representam um prejuízo superior a 600 euros para a associação. Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros diz que as "atitudes colocam em risco a continuidade de futuras atividades".

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Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros

Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros

O presépio da Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, ficou sem iluminação durante a noite em consequência do furto das luzes e da respetiva extensão elétrica, anunciou a associação.

A primeira ocorrência teve lugar na noite de 23 de dezembro, quando foram furtadas as luzes que iluminavam o presépio instalado na zona do relvado da Costa Nova do Prado.

O segundo furto aconteceu 72 horas depois, na noite de 26 de dezembro, quando desapareceu também a extensão elétrica, um cabo com mais de cem metros que alimentava a iluminação do presépio, e ainda a coluna de som, segundo uma publicação da associação no Facebook.

Os dois furtos representam um prejuízo superior a 600 euros para a associação.

“Trata-se de uma situação triste e profundamente lamentável, que demonstra uma total falta de respeito pelo trabalho desenvolvido por uma associação sem fins lucrativos, sustentada exclusivamente pelo esforço e contributo dos seus associados”, considerou a associação.

“Estas atitudes colocam em risco a continuidade de futuras atividades da associação, uma vez que todo o material exposto foi adquirido com fundos próprios”, acrescentou.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

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