Presépio na Costa Nova fica sem iluminação após furto de luzes e extensão elétrica

O presépio da Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, ficou sem iluminação durante a noite em consequência do furto das luzes e da respetiva extensão elétrica, anunciou a associação.

A primeira ocorrência teve lugar na noite de 23 de dezembro, quando foram furtadas as luzes que iluminavam o presépio instalado na zona do relvado da Costa Nova do Prado.

O segundo furto aconteceu 72 horas depois, na noite de 26 de dezembro, quando desapareceu também a extensão elétrica, um cabo com mais de cem metros que alimentava a iluminação do presépio, e ainda a coluna de som, segundo uma publicação da associação no Facebook.