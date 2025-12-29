Um homem de 45 anos morreu na madrugada desta segunda-feira no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, vítima de um acidente com um motociclo, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, tratou-se de um despiste na zona de Tentúgal, na Estrada Nacional 111, do qual resultou também um ferido, pouco minutos depois das 00h00.

O óbito foi declarado no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra e da Figueira da Foz, tendo o corpo sido transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra.