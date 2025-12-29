Uma mulher de 28 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um atropelamento ferroviário perto do apeadeiro de Irivo, concelho de Penafiel, distrito do Porto, acidente que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), adiantaram à Lusa fontes policiais.

Uma fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou que a circulação ferroviária já foi retomada após o incidente.

Pelas 23h00 de segunda-feira, fonte da GNR referiu à Lusa que o alerta para o incidente foi dado pelas 20h23 e o atropelamento ferroviário resultou numa vítima mortal.