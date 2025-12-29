Uma sondagem da Pitagórica para a TSF, JN, TVI, CNN sobre umas eventuais eleições legislativas mostra uma descida significativa da coligação no Governo. Face aos resultados do mês passado, a Aliança Democrática, que ainda assim se mantém na liderança, vê reduzida para metade a distância face ao partido que surge em segundo lugar, o PS. Em sentido inverso, o Chega, que fica em terceiro lugar, é a força política que mais cresce.

Em apenas um mês, a AD cai 8,8 pontos percentuais, reunindo 29,7% das intenções de voto. Apesar de continuar a liderar os resultados, a coligação fica agora separada por 6,6 pontos percentuais dos socialistas, que surgem como a segunda força política. O PS, que regista uma descida de 3,3 pontos percentuais, alcança 23,1% das intenções de voto.

O Chega surge em terceiro lugar. Sobe 5,9 pontos percentuais, reunindo 22,6% das intenções de voto. É a maior subida entre todos os partidos representados na sondagem da Pitagórica divulgada esta segunda-feira.

Em quarto lugar surgem empatados a Iniciativa Liberal e o Livre, ambos com 7,3% das intenções de voto. Para os liberais significa uma subida de dois pontos percentuais face aos resultados de novembro, enquanto para o partido que tem como porta-voz Rui Tavares representa um crescimento de 1,6 pontos percentuais.

Na sondagem seguem-se a CDU, com 2,6% das intenções de voto (sobe apenas 0,2 pontos percentuais) e o BE, com 1,3% (cresce 0,6 pontos percentuais). O PAN regista uma descida de 0,4 pontos percentuais e fica-se pelas 0,5% intenções de voto.