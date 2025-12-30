O estado do tempo no primeiro dia do ano vai ser afetado pela depressão Francis, que vai causar chuva, vento e ondulação fortes em Portugal continente e com mais intensidade na Madeira, segundo a meteorologista Maria João Frada.

“Houve alterações significativas relativamente às previsões anteriores do IPMA que não davam precipitação. A situação de precipitação antecipou consideravelmente relativamente há cerca de dois dias a esta parte, pelo que devido à passagem da depressão Francis, vamos ter precipitação”, adiantou à Lusa a meteorologista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, até quarta-feira, o estado do tempo vai ser influenciado por um anticiclone localizado a sul da Islândia, que se estende em crista em direção à Europa Ocidental, originado uma corrente muito fraca de leste e o transporte de uma massa de ar polar sobre o território do continente.

“Hoje [terça-feira] teremos céu pouco nublado, tempo frio e formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior e nos vales dos rios, podendo persistir ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta. Existem ainda condições para a formação de geada, em especial no interior”, disse.

Segundo a meteorologista, no nordeste transmontano e na Beira Alta, o nevoeiro previsto associado a temperatura mínima negativa é compatível com a formação de sincelos.

“A partir de quarta-feira, o enfraquecimento da crista, favorece a aproximação gradual da depressão Francis, à qual estão associadas perturbações frontais que darão origem a precipitação no primeiro dia do ano e vento, por vezes forte e com rajadas no litoral e terras altas“, adiantou.

De acordo com Maria João Frada, na tarde de quarta-feira já está prevista chuva fraca no Algarve, persistindo na quinta-feira.

“A madrugada de dia 1 [quinta-feira] também há a possibilidade de chuva fraca no litoral sul do Cabo Raso e Cabo da Roca. No dia 2 [sexta-feira], a precipitação vai sentir-se em todo o território do continente, sendo por vezes forte, e vento”, disse.

Na quarta-feira, as temperaturas vão registar uma subida, em especial a mínima, no entanto, ainda com valores entre 0 e -3°C em muitos locais do interior das regiões norte e centro.

“Durante o dia de quinta-feira vamos ter também agitação marítima, com ondas de 2 a 3,5 metros”, referiu.

Madeira sob aviso laranja devido à chuva forte no primeiro dia do ano

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja na quinta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo, segundo o IPMA.

Além da chuva, o arquipélago vai estar sujeito a vento forte, trovoada e agitação marítima, tendo o Serviço de Proteção Civil da Madeira emitido hoje um alerta à população e com recomendações.

O aviso laranja para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira vai estar em vigor entre as 00h00 e as 09h00 do primeiro dia do ano.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso laranja para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte com rajadas até 115 quilómetros por hora (km/h).

Todo o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 18h00 de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira devido à chuva por vezes forte persistente, até às 09h00 de quinta-feira devido ao vento forte.

Foi também emitido entre as 00h00 e as 12h00 de quinta-feira aviso amarelo para o arquipélago por causa da previsão de trovoadas frequentes e dispersas.

O IPMA colocou igualmente a costa sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com 04 metros entre as 00h00 e as 09h00 de quinta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O agravamento do estado do tempo levou o Serviço de Proteção Civil da Madeira a alertar a população e recomendar medidas preventivas.

Em comunicado, a proteção civil alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, com eventual afetação das infraestruturas de comunicações e energia, piso rodoviário escorregadio, possível formação de lençóis de água e ocorrência de inundações urbanas e galgamentos costeiros

Alerta igualmente para a possibilidade de arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, bem como o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, devido a episódios de vento forte, podendo provocar acidentes com veículos em circulação ou com transeuntes na via pública.

A proteção civil da Madeira aconselha a população a adotar comportamentos adequados, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, evitar deslocamentos desnecessários

Aconselha ainda a população a não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras, adotar uma condução defensiva e evitar a travessia de zonas inundadas,

Para o arquipélago dos Açores, a aproximação e passagem de um sistema frontal deverá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas, provocando precipitação por vezes forte a partir desta terça-feira.

“Na quarta e quinta-feira, a instabilidade associada à circulação da depressão Francis, deverá provocar aguaceiros em todas as ilhas, especialmente nos grupos central e oriental.

Está também previsto vento forte e ondas do quadrante leste de 2 a 4 metros.