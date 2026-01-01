A Autoridade Marítima Nacional encontrou um carro submerso na costa da Nazaré durante as buscas por um jovem de 26 anos que está desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro. De acordo com o comunicado emitido, não foi encontrado ninguém dentro da viatura afundada. A descoberta deu-se depois de terem sido identificados “destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo”.

“Na sequência de um alerta pelas 08h50, através da PSP, a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré”, lê-se no comunicado.

Quando as autoridades chegaram ao local, verificaram que “existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido de imediato ativados elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que efetuaram buscas subaquáticas”.

As operações de busca continuam e estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, bem como tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré. Foi também ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

O Correio da Manhã avança que o carro deverá pertencer a Maycon Douglas, um ex-concorrente da oitava temporada da Casa dos Segredos, que foi dado como desaparecido esta quarta-feira.