Drones, câmaras de videovigilância e um alargando contingente policial estão mobilizados para a segurança da final four da Taça da Liga de futebol, que se realiza em Leiria de terça-feira a sábado, revelou esta segunda-feira a PSP.

Os três jogos da fase decisiva envolvem Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães e são considerados de alto risco, pelo que foi montado um esquema de segurança reforçado, explicou o comandante distrital da PSP de Leiria.

Domingos Antunes avançou que “todas as valências da polícia, inclusivamente as mais conhecidas e as menos conhecidas”, serão convocadas para a decisão da Taça da Liga.

A intenção, vincou o superintendente, é tentar “antecipar de forma preventiva a introdução de adeptos que não venham para ver futebol, mas para provocar distúrbios”.

O sistema de segurança a aplicar no Estádio de Leiria e na envolvente é semelhante ao das edições anteriores — é a sexta vez que a fase decisiva da competição se realiza na cidade, com pequenas alterações.

Além de um número de efetivos não especificado, que envolve “as valências fardadas, de polícias uniformizados” e “equipas de investigação e spotters que vão acompanhar os movimentos [de adeptos]”, haverá recurso a drones e mais meios de vídeovigilância, com 14 câmaras da PSP a somarem-se às 61 do município.

A fórmula para impedir problemas na Taça da Liga “tem sido um sucesso”, mas, “de edição para edição, temos vindo a ajustar, recolhendo as boas e as más lições para acomodarmos melhor os adeptos”, afirmou Domingos Antunes.

No ano passado, por exemplo, foram identificados “algumas dezenas de pessoas antes da entrada no estádio, impedindo-as de entrar”, lembrou, lamentando ainda os 15 adeptos a quem foi recusado o acesso aos jogos, por deflagração de engenhos pirotécnicos no exterior, taxa de alcoolemia superior à permitida por lei ou recusa do seu controlo, tentativa de introdução de artigos de pirotecnia, posse de estupefacientes ou desrespeito com os assistentes de recinto desportivo.

Nesta edição, voltará a haver “um cuidado muito reforçado nas revistas”, sobretudo nas bancadas onde vão estar adeptos entendidos como potencialmente mais problemáticos, e controlo de taxa de alcoolemia à entrada.

A PSP “não tolerará nenhum comportamento anti-desportivo, que possa perturbar a serenidade da competição”.

“Desejamos não ter de interditar adeptos no estádio. O nosso desejo é que a polícia passe complemente despercebida”, disse o comandante, contudo, garantindo: “Não hesitaremos se tivermos de usar os nossos meios.”

Fora da equação está, por enquanto, o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico dentro do estádio, ao contrário do que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional desejava.

“A Liga assumiu que é um desígnio, da Liga e dos seus associados, e passava por termos esta possibilidade na final four. Mas não foi possível em tempo útil a recolha de pareceres, sendo todos eles necessariamente positivos para a implementação desta medida. Não teremos para já, nesta edição, o consumo dessas bebidas”, anunciou o diretor de segurança da Liga Portugal, Roberto Domingos.

A intenção, contudo, mantém-se, pois a Liga “continuará a tentar junto de todas as entidades que têm de emitir parecer”.

“Temos de cumprir alguns desígnios legais e não conseguimos dar um horizonte [para a alteração que permitirá a venda e consumo nos estádios]. Para esta Allianz Cup [Taça da Liga] não será”, concluiu.

A final four da edição 2025/26 da Taça da Liga de futebol arranca no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, na terça-feira, com o jogo entre o Sporting e o Vitória de Guimarães, a partir das 20h00.

A segunda meia-final opõe, no mesmo estádio, o detentor do troféu Benfica e o Sporting de Braga, a partir das 20h00 de quarta-feira.

A final está agendada para as 20h00 de sábado, também no municipal de Leiria.