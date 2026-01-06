“Estou bem e isso é o mais importante! Até breve… Em campo.” Foi assim que, em dezembro de 2024, Edoardo Bove terminou a primeira mensagem depois do susto que deixou em suspenso o mundo do futebol. De forma simples, deixava claro que o grande objetivo seria sempre voltar a jogar. Agora, 13 meses depois, o objetivo parece estar mais perto do que nunca.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, Edoardo Bove tem luz verde médica para voltar a jogar e vai rescindir mutuamente com a Roma para continuar a carreira o mais depressa possível. O jogador italiano de 23 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória em dezembro de 2024, há mais de um ano e enquanto representava a Fiorentina, e desde então que não pisa os relvados. Foi assistido ainda no relvado e após cair inconsciente na primeira parte, sujeito a manobras de reanimação e transportado para o hospital de ambulância, sendo que já chegou consciente e que os primeiros exames afastaram desde logo a possibilidade de danos cerebrais a longo prazo.

Contudo, logo na altura, Edoardo Bove foi sujeito a uma cirurgia para colocar um desfibrilhador — algo que, de forma imediata, o impede de jogar em Itália. Os regulamentos do futebol italiano não permitem que um jogador atue com um desfibrilhador cardíaco e a verdade é que apesar de Bove ter começado por colocar um dispositivo amovível, trocou-o por um definitivo meses depois e após uma bateria de exames. De recordar que, anteriormente, também Christian Eriksen teve de deixar a Serie A e o Inter Milão após ter colocado um desfibrilhador na sequência da paragem cardíaca que sofreu ao serviço da Dinamarca no Euro 2020.

13 meses depois, Edoardo Bove ainda tem contrato com a Roma — na altura, em 2024, estava emprestado pelos giallorrossi à Fiorentina, onde continuou integrado até ao fim da temporada, aparecendo regularmente no centro de treinos e nos jogos e até servindo de árbitro durante as peladinhas. Agora, de acordo com a imprensa italiana, tem tudo acertado com a Roma para rescindir o contrato válido até 2028 e poder recomeçar a carreira noutro país, provavelmente em Inglaterra.

Bove voltou a treinar no verão e o corpo correspondeu, continuando a realizar exames médicos semanalmente para que os níveis de stress e desgaste sejam acompanhados. Nas redes sociais, para além de partilhar fotografias dos treinos e das campanhas publicitárias que faz, essencialmente para marcas de roupa e lifestyle, também revelou que decidiu completar um curso de primeiros socorros.

“O meu desejo é regressar, mas tenho de perceber várias coisas: se, quando, como e onde. Estamos a seguir em frente e estou feliz. Fui salvo porque estava rodeado de pessoas treinadas. É importante ter esse conhecimento, o curso não demora muito e pode salvar vidas. Ajuda-nos a todos a sentir-nos um pouco mais seguros”, disse, na altura, o jogador italiano. Agora, Edoardo Bove está mesmo cada vez mais perto de voltar a falar “em campo”.