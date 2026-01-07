A presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, alertou para a degradação das estradas nacionais que atravessam o concelho, com riscos para os utilizadores, e solicitou intervenções urgentes junto da Infraestruturas de Portugal (IP).

“A questão que se coloca é que o Inverno ainda agora começou e a atual situação poderá deteriorar-se com o agravamento das condições meteorológicas”, disse, esta quarta-feira, a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, em declarações por escrito à agência Lusa.

Segundo Clarisse Campos, estão em causa o troço Alcácer do Sal-Comporta da Estrada Nacional 353 (EN353), a EN5, a EN5-2, entre Alcácer do Sal e Torrão, e a EN2, entre Torrão e Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e entre Torrão e Odivelas, no município de Ferreira do Alentejo.

Trata-se de estradas com “muito movimento, em especial no Verão, nas quais se verifica um acréscimo de sinistralidade”, sublinhou.

Entre os riscos apontados pela autarca estão “deslizamentos de terras que condicionam a via ou levam ao seu abatimento, ou a queda de árvores, além de oscilações no pavimento, resultantes do efeito das raízes”, exemplificou.

Em comunicado, a Câmara de Alcácer do Sal referiu que, no início deste mandato, solicitou ao presidente da IP intervenções urgentes nestas vias.

À Lusa, Clarisse Campos explicou que a missiva enviada à IP “partiu dos Bombeiros Voluntários do Torrão e foi depois elaborada com base numa avaliação do serviço municipal de Proteção Civil”.

Em comunicado, o município aludiu também à degradação da EN262, na zona de Torrão, em que “o rail de proteção ficou danificado na sequência um acidente de viação ocorrido perto da Herdade de Portocarro”, deixando de “cumprir a sua função”.

Ou seja, “em caso de despiste, impedir que um veículo caia no canal de rega, o que já ocorreu no passado”, alertou a autarquia.

Já Clarisse Campos acrescentou à Lusa que há outras vias que apresentam riscos, como “a EN253, no troço entre Santa Susana e Montemor-o-Novo, ou o Itinerário Complementar 1 (IC1), particularmente entre Alcácer e Palma”.

Questionada sobre a prioridade que o atual executivo atribui à segurança rodoviária neste mandato, a autarca referiu que existem ainda “estradas municipais a precisar de intervenção”, dando o exemplo da Estrada Municipal 1 (EM1).

“Intervimos recentemente, [e] a obra está em conclusão, na estrada entre São Romão e Batão, mas temos outros casos que necessitam de atenção”, sublinhou.