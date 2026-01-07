Apesar de estarem a ser cumpridos os prazos contratuais previstos para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete, o ministro das Infraestruturas fez questão de deixar uma mensagem “muito clara” à ANA, empresa concessionária, na sua própria casa.

Numa visita às obras no aeroporto de Lisboa, Miguel Pinto Luz afirmou que “acabou o tempo dos sucessivos adiamentos” no processo do novo aeroporto, manifestando a confiança de que este estará concluído daqui a 12 anos.

“Vimos ali obras muito interessantes. À boa maneira portuguesa, muitos de vós diriam que quando este aeroporto estiver pronto não vai ser preciso um novo, porque isto vai servir para gerações. Desenganem-se”, acrescentou.

O próximo passo será a entrega ainda este mês da primeira fase do relatório ambiental sobre o futuro aeroporto Luís de Camões. O ministro das Infraestruturas prometeu ainda “transparência total” no processo de tomada de cada uma das decisões relativas ao novo aeroporto, remetendo para a divulgação dos relatórios já apresentados pela concessionária e das resposta do Governo no site do IMT (Instituto da Mobilidade e Transportes).

As declarações de Miguel Pinto Luz foram feitas durante a apresentação das obras de melhoria do terminal 1 no aeroporto de Lisboa, um projeto já em obra que deverá estar concluído no final de 2027.

Apesar dos passos já dados no que toca à definição da futura infraestrutura, há ainda muitas matérias em aberto na interação entre o Estado e a concessionária dos aeroportos. Uma delas é o memorando de entendimento entre as duas partes que irá atualizar as especificações técnicas a cumprir pela nova infraestrutura.