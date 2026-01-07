As estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma taxa de desemprego que se situava nos 5,7% em novembro de 2025. O valor é inferior ao de outubro de 2025, ao de agosto do mesmo ano e ao de novembro de 2024, o período homólogo. É também o valor mais baixo registado em Portugal desde fevereiro de 2002, quando a taxa de desemprego se situava nos 5,6%.

A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%, valor inferior ao do mês anterior, em 0,2 pontos percentuais. Em novembro do ano passado, a taxa de emprego — 65,8% — alcançou aquele que é o valor mais elevado desde o início da série das estatísticas do INE, em fevereiro de 1998.

O instituto revelou também os dados definitivos relativos a outubro do ano passado. A taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao de setembro de 2025. O valor foi revisto em baixa, com os dados provisórios avançados antes a darem conta de uma taxa de desemprego estimada em 5,9%. Já a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 10%, valor inferior ao do mês anterior.

Ainda em relação aos dados provisórios de novembro, o INE dá conta de um acréscimo na população ativa em relação ao mês anterior, que se situa agora nos 5,62 milhões.