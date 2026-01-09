O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da variante de pares do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália.
Os terceiros cabeças de série venceram o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson, em dois sets, por um duplo 6-4, em uma hora e oito minutos.
A dupla luso-austríaca ganhou todos os jogos de serviço e quebrou o dos quintos cabeças de série em duas ocasiões, no sétimo jogo do primeiro set e também no sétimo do segundo.
Nas meias-finais, Cabral e Miedler vão defrontar o vencedor do embate entre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sextos cabeças de série, e os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos.