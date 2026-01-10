A ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, anunciou nesta sexta-feira um plano de medidas de curto prazo e estruturais, orçado em 300 milhões de euros, para responder aos protestos do setor agrícola.

Os agricultores franceses estão contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), que é recusado também por todos os partidos políticos.

Estas medidas incluem 130 milhões de euros para arrancar vinhas no sudoeste, triplicar o fundo de água para 60 milhões para fomentar a criação de reservas e duplicar para 22 milhões o fundo de apoio aos criadores de gado afetados pela dermatose nodular bovina, uma doença animal cuja gestão pelo governo foi a causa do movimento de protesto agrícola iniciado em dezembro.

No começo da conferência de imprensa, Genevard assegurou que o Governo escutou o “grande sinal de alarme” lançado pelos agricultores, que na véspera manifestaram-se contra o acordo com o Mercosul, em vários locais de Paris.

“A mensagem foi bem recebida”, salientou a ministra.

Anunciou ainda o aumento da quota da caça ao lobo, a revisão das regulações e a obtenção de compromissos da parte da Comissão Europeia para neutralizar os efeitos do mecanismo de ajuste fronteiriço do carbono nos preços dos fertilizantes.

Genevard anunciou ainda um “plano de saída da crise” para a indústria vitivinícola, que “sofre desde há demasiado tempo, desgastada pela diminuição do consumo de vinho, pelas alterações climáticas e pela guerra comercial”, aludindo à China e aos EUA.