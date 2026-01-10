Morreu o argumentista e produtor Manoel Carlos, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Tinha 92 anos. “Maneco”, como era conhecido, foi autor de vários sucessos das novelas da TV Globo, como Páginas da Vida, Mulheres Apaixonadas ou Laços de Família.

A notícia da morte do argumentista foi dada pela família este sábado, que não revelou a causa do óbito.

Manoel Carlos estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo o G1, seria lá que fazia os tratamentos contra a doença de Parkinson, que afeta os sistemas motor e cognitivo.

Várias das novelas de Manoel Carlos foram transmitidas em Portugal pelo canal de televisão SIC. Muitos dos sucessos do argumentista brasileiro passavam-se no Rio de Janeiro. “Maneco” tinha ainda a particularidade de escolher o nome Helena para as protagonistas das suas obras. Várias atrizes brasileiras, como Vera Fischer, Regina Duarte, Christiane Torloni ou Taís Araújo, deram vida às protagonistas das novelas de Manoel Carlos. Julia Lemmertz, em 2014, deu vida à última Helena do autor brasileiro. Foi o fechar de um ciclo, já que Julia Lemmertz é filha de Lilian Lemmertz, a primeira Helena. Inspirado em Helena de Troia, as personagens principais das suas telenovelas foram todas Helenas, mulheres independentes e de caráter forte.

Manoel Carlos começou a carreira artística aos 17 anos. Começou a trabalhar na Globo em 1972, como diretor-geral no programa Fantástico, refere o G1. Antes disso já tinha passado por diversas emissoras brasileiras, onde foi ator, produtor e autor. Como autor de telenovelas na estação Globo, a de maior audiência no país, criou a trilogia de telenovelas ‘Vale Tudo’ (1988), ‘Por Amor’ (1997) e ‘Laços de Família’ (2000) e deixou a marca de ser o autor que mais apostou em personagens femininos fortes. As novelas de Manoel Carlos foram transmitidas em mais de 150 países.

O autor brasileiro nasceu em 1933, em São Paulo, mas dizia-se um “carioca de coração”. Era filho de um comerciante e de uma professora, tendo começado a trabalhar aos 14 anos, como auxiliar num escritório.

É pai da atriz Júlia Almeida e da argumentista de novelas Maria Carolina. Teve mais três filhos, que já morreram: Ricardo Almeida, que morreu em 1988, Manoel Carlos Júnior (2012) e Pedro Almeida, que morreu em 2014.