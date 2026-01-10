Cruza literatura e filosofia, estima-se que seja publicado no final do mês de janeiro, pela editora Julliard, e é mais um passo no trajeto de promoção da leitura. ‘La félure’, ou A Fenda Aberta, é o título da estreia da princesa Charlotte Casiraghi, filha de Carolina do Mónaco, e grande impulsionadora nos últimos anos do mundo dos livros.

Em 2018, Charlotte foi co-autora de ‘Archipel des passions’ com o filósofo Robert Maggiori, mas esta será a primeira edição a solo, revelada esta semana. Aos 38 anos, a princesa soma no curriculum a fundação do evento Encontros de Filosofia do Mónaco e foi anfitriã dos Rendez-vous literários na rua Cambon, em Paris, para a maison Chanel.

“Este livro não é um tratado, nem uma narrativa, e ainda menos uma confissão. Deve antes ser visto como uma viagem, uma série de variações sobre o mesmo tema, um refrão que repete constantemente uma ideia fixa: algo em nós está quebrado; tanto melhor,” resumiu a chancela do livro, citada pelo Monaco Tribune, que partilhou nas suas redes sociais o momento em que a autora recebeu os primeiros originais da obra. As imagens foram feitas pela agente Alina Gurdiel.

Inspirado no conjunto de ensaios que Francis Scott Fitzgerald publicou na revista Esquire em 1936, descrevendo a sua falência pessoal e moral, a desilusão com a vida e a Geração Perdida (publicados postumamente em 1945), o texto promete reunir reflexões literárias e filosóficas, em particular sobre as obras de escritoras como Ingeborg Bachmann, Colette, Marguerite Duras e a poeta Anna Akhmatova, que influenciaram Charlotte, que foi ordenada pela sua mãe Cavaleira da Ordem de Mérito Cultural, pelo trabalho enquanto embaixadora da cultura e da literatura. Em dezembro último, juntou-se ao príncipe Alberto II, seu tio, para a inauguração da Biblioteca de Média Carolina, um novo espaço cultural de 2.500 m2 no principado.

Há três meses, em Nancy, a princesa falou no festival Le Livre, na presença de Philippe Claudel, Presidente da Académie Goncourt, e de Franck Fishbach, vencedor do Prémio 2025 Encontros Filosóficos do Mónaco, discutindo os ponto de encontro entre literatura e filosofia.

Apesar do foco intelectual, sem grande surpresa o look da princesa, cujo estilo é por muitos seguido, foi motivo de interesse por quem se precipitou em busca da origem da camisa que Charlotte usa. Em tom mostarda, e listada, a peça, bastante acessível, está à venda na popular cadeira Monoprix por 35,99 euros. Ou estava, porque entretanto foi “vítima do seu sucesso” que é como diz “esgotou”. Aliás, no site da loja chegou a contar ainda com uma promoção de dez euros.