A inflação homóloga nos países da OCDE, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), abrandou para 3,9% em novembro de 2025, com o recuo dos preços na alimentação.

Neste período, a inflação de alimentos e a inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) na OCDE diminuíram 1,0 e 0,2 pontos percentuais (p.p.), respetivamente, atingindo ambas 4%. Por outro lado, a inflação de energia acelerou para 3,5%.

Entre outubro e novembro de 2025, a inflação manteve-se estável ou praticamente estável em 17 dos 37 países da OCDE com dados disponíveis para outubro, tendo abrandado em 13 países e acelerado em sete.

Olhando para o índice de preços na alimentação, mais de metade dos países da OCDE registou um abrandamento na inflação nos produtos alimentares.

Em contrapartida, o IPC referente à energia aumentou em 21 países, caiu em apenas 12 e apresentou pouca variação nos quatro restantes.