A capitania do Porto do Funchal prolongou esta seguna-feira ao final da tarde o aviso de agitação marítima forte emitido para o arquipélago da Madeira, que estará agora em vigor até às 18h00 de terça-feira.

O aviso, emitido na manhã desta segunda-feira, estava inicialmente previsto terminar às 6h00 de terça-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que as ondas vão aumentar para entre quatro e cinco metros na costa norte a partir do início da manhã, sendo até os 4,5 metros na parte sul.

O vento vai soprar de sudoeste “fresco (31 a 39 quilómetros por hora) a muito fresco (40 a 50 quilómetros por hora), tornando-se gradualmente de noroeste”, lê-se no aviso.

Quanto à visibilidade, a capitania aponta que deverá ser “moderada a fraca, tornando-se gradualmente boa a moderada”.

Devido a esta situação meteorológica, a capitania insiste nas recomendações “a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica nestes locais são os conselhos deixados pela capitania.