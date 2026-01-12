Sindicato do Ministério Público considera insuficientes as vagas para formação de magistrados

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considerou esta segunda-feira que o número de vagas abertas pelo Governo para o próximo curso do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) é insuficiente e não responde às necessidades.

Do total de 215 vagas anunciadas pelo Ministério da Justiça, 89 serão destinadas à magistratura do Ministério Público e o sindicato que representa estes trabalhadores voltou esta segunda-feira a alertar para a necessidade de aumentar o número de vagas, tal como já avisou também o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Na reunião que aconteceu a 17 de dezembro do ano passado, o CSMP decidiu alertar o Ministério da Justiça e o CEJ para a necessidade de abrir, “pelo menos, 120 vagas para ingresso na magistratura do Ministério Público”, já em 2026.

Em comunicado, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sublinhou que o reforço de vagas “está ainda muito aquém do patamar mínimo indicado pelo CSMP” e que revela “uma distribuição desajustada face às necessidades efetivas desta magistratura”.