1242,3kWh poupados 1242,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Sindicato do Ministério Público considera insuficientes as vagas para formação de magistrados

Este artigo tem mais de 6 meses

Das 215 vagas anunciadas pelo Ministério da Justiça, 89 serão destinadas à magistratura do Ministério Público. Sindicato dos Magistrados do Ministério considera necessárias, pelo menos, 120 vagas.

i

Sindicato diz que existe uma distribuição desajustada face às necessidades efetivas desta magistratura

ESTELA SILVA/LUSA

Sindicato diz que existe uma distribuição desajustada face às necessidades efetivas desta magistratura

ESTELA SILVA/LUSA

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considerou esta segunda-feira que o número de vagas abertas pelo Governo para o próximo curso do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) é insuficiente e não responde às necessidades.

Do total de 215 vagas anunciadas pelo Ministério da Justiça, 89 serão destinadas à magistratura do Ministério Público e o sindicato que representa estes trabalhadores voltou esta segunda-feira a alertar para a necessidade de aumentar o número de vagas, tal como já avisou também o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Na reunião que aconteceu a 17 de dezembro do ano passado, o CSMP decidiu alertar o Ministério da Justiça e o CEJ para a necessidade de abrir, “pelo menos, 120 vagas para ingresso na magistratura do Ministério Público”, já em 2026.

Em comunicado, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sublinhou que o reforço de vagas “está ainda muito aquém do patamar mínimo indicado pelo CSMP” e que revela “uma distribuição desajustada face às necessidades efetivas desta magistratura”.

A insuficiência de que o SMMP fala traduz-se, explicou ainda o sindicato na nota enviada às redações, em “atrasos, acumulações sucessivas de processos e risco sério de quebra na qualidade de resposta do Ministério Público, com consequências evidentes na confiança dos cidadãos na justiça”.

“As vagas definidas para o Ministério Público permanecem, assim, manifestamente insuficientes para fazer face às carências acumuladas e às necessidades reais do serviço”, acrescentou ainda o SMMP.

Além das 85 vagas para magistrados do Ministério Público, a tutela anunciou que 79 vagas serão para a magistratura judicial e 47 serão para a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos
Explicador

Ataque com molotov na marcha pela vida foi terrorismo?

Violência

Vassalo nega ter atirado cocktail molotov intencionalmente

JPP

Filipe Sousa do JPP acusa MP de perseguição política 

Ministério Público

MP indicia Filipe Sousa do JPP por recebimento indevido 

Populares
Noticiário

23h. MAI diz que novo secretário geral é exemplo de servidor

Noticiário

14h. França. Mais de uma centena de detidos em protestos

Noticiário

8h. Mais de mil pessoas detidas nos protestos em França

Noticiário

13h. Número de detidos nas manifestações em França aumenta

Últimas
Noticiário

As notícias das 16h

Iniciativa Liberal

IL realiza Convenção Nacional no final de janeiro

Casas Reais

Os candelabros da baixela Germain que regressam a Portugal

Premier League

O que ninguém quer ver despediu Amorim mas aguenta Carrick?

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.