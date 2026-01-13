Um homem de 51 anos foi detido na madrugada desta terça-feira por ter partido, com recurso a um pau, cerca de 36 vidros de 11 janelas no rés do chão e cave do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, revelou a PSP.

Segundo o Comando Distrital de Viana do Castelo, o homem foi intercetado pelos agentes da PSP cerca das 04h00, na avenida dos Combatentes da Grande Guerra, onde se localiza a entrada do tribunal judicial.

O homem, desempregado e residente em Viana do Castelo, assumiu a responsabilidade do incidente e foi transportado ao comando da PSP, que desconhece as razões da situação.

O detido deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.