Afinal, um globetrotter também sabe o caminho de volta a sítios onde já foi feliz. João Cancelo está oficialmente de regresso ao Barcelona, tendo sido anunciado esta terça-feira como reforço dos catalães depois de época e meia no Al Hilal da Arábia Saudita. Um voo para Espanha que, na verdade, pode garantir-lhe o passaporte para EUA, México e Canadá.

Aos 31 anos, o internacional português aceitou regressar ao Barcelona, clube que representou em 2023/24 por empréstimo do Manchester City — numa espécie de pacote nacional, já que também João Félix rumou aos catalães na mesma altura, mas por empréstimo do Atl. Madrid e apenas até janeiro. Cancelo fez 42 jogos em todas as competições, marcou quatro golos e assinou cinco assistências ainda às ordens de Xavi, mas a verdade é que deixou saudades junto dos adeptos blaugrana e nunca escondeu que realizou um sonho em Camp Nou.

There are places you never forget.

Welcome back to Barça, João ????❤️ pic.twitter.com/KnbsQ7QWTB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

O regresso do lateral à Catalunha há muito que não é um segredo, com Deco a abordar diretamente há alguns dias a possibilidade de João Cancelo ser reforço durante o mercado de inverno. “São circunstâncias. O Cancelo é um jogador de alta qualidade e é um processo que normalmente seria muito difícil de concretizar. Aconteceu pelas circunstâncias. Ele não estava inscrito, tinha um acordo para poder sair e é um jogador que sempre foi louco pelo Barça”, disse o diretor desportivo do Barcelona, que terá ajudado Joan Laporta a fechar o negócio junto de Jorge Mendes à margem dos Globe Soccer Awards que decorreram recentemente no Dubai.

Lesionado desde setembro, falhando também a reta final do apuramento da Seleção Nacional para o Mundial 2026, o jogador não estava inscrito pelo Al Hilal nas competições e termina contrato com o sauditas em junho — ou seja, estava livre para negociar com qualquer clube e vai regressar ao Barcelona por empréstimo até ao final da temporada, deixando o futuro para decidir no próximo verão. De forma clara, para além da vontade de voltar a representar o Barcelona, João Cancelo tomou a decisão que o deixa mais perto de voltar a ser convocado por Roberto Martínez, já que precisa de somar minutos e regressar aos relvados para estar no Campeonato do Mundo.

O internacional português chegou a Barcelona ainda esta segunda-feira e cumpriu os habituais testes médicos — que superou, apesar de só ter realizado seis jogos oficiais na atual temporada. Assinou contrato já esta terça-feira e no gabinete de Joan Laporta em Camp Nou, acompanhado pela família, tendo sido depois formalmente apresentado como reforço de inverno para Hansi Flick.

João Cancelo vai novamente usar o número 2 nas costas e regressa assim ao Barcelona para prolongar uma carreira que também já o levou a Benfica, Valencia, Inter Milão, Juventus, Manchester City, Bayern Munique e, finalmente, Al Hilal, conquistando 11 troféus incluindo uma Liga dos Campeões pelos citizens. Ainda assim, o dia da apresentação do internacional português não deixou de ter alguma polémica à mistura: a conferência de imprensa estava marcada para o final da manhã, foi adiada devido a um problema burocrático entre os dois clubes, o Barcelona chegou a retirar todas as publicações relativas ao lateral nas redes sociais e o momento junto da comunicação social só aconteceu durante a tarde.

“O clube disse-me que tinha a possibilidade de sair. Tinha alguns clubes interessados, mas quando o Deco ligou disse a todos os clubes que ia esperar pelo Barcelona. Já tinha tido a oportunidade de vir para o Barcelona quando ainda estava no Valencia, mas não aconteceu. Quase todos os meus ídolos jogaram no Barcelona e o meu gosto pelo clube vem daí. Quando estava na formação do Benfica joguei contra equipas do Barcelona e aqui há o mesmo estilo de jogo desde os mais pequenos à equipa principal, identifico-me com isso. Hoje voltei e sinto-me em casa. Não sei explicar o porquê de sentir tudo isto em relação ao clube”, atirou o português, que revelou que já falou com Hansi Flick e que se sente “muito bem fisicamente.

(artigo atualizado às 16h32 com as declarações de João Cancelo na conferência de imprensa de apresentação)