Que o Barcelona quer ficar com João Cancelo e João Félix para lá do verão, altura em que termina a temporada de empréstimo dos dois internacionais portugueses, não é propriamente uma novidade. Ainda assim, o clube catalão ainda não tinha assumido oficialmente que vai fazer um esforço negocial e financeiro para contar com os jogadores a título definitivo — algo que Deco decidiu fazer nos últimos dias.

Em entrevista ao programa “Tu Diràs”, da rádio RAC1, o diretor desportivo do Barcelona não deixou grandes dúvidas sobre as intenções do clube e assumiu que manter Cancelo e Félix é uma das prioridades estratégicas da estrutura. “Contamos com o João Félix e o Cancelo para a próxima temporada porque são muito importantes para o plantel. Sabíamos que o Cancelo podia dar muitas opções à equipa e o Félix está a jogar na sua posição, é um avançado que pode associar-se”, disse o antigo internacional português.

???????????? Barça director Deco: "No doubts, we want to keep both Joao Felix and Cancelo also next season and for the future. They're key players for us and they're happy here".

"It's still early but we will think about the negotiation, we are happy with both of them", told RAC1. pic.twitter.com/ca7PephrHF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023