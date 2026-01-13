A Peugeot mostrou no Salão de Bruxelas um refrescado 408, o seu crossover de dimensões generosas que se posiciona entre os mais volumosos, mas pesados SUV, e as mais ágeis, mas menos espaçosas berlinas da marca francesa. Apresentado no Salão de Bruxelas, o modelo reformulou por completo a frente e a traseira, revelando uma solução estética mais moderna e agradável, sem abrir mão das tradicionais três garras que caracterizam o construtor e que agora envolvem os faróis.

A traseira também ganhou novos farolins, obviamente com as garras da Peugeot e, tal como acontece na frente, também aqui existe uma barra luminosa a toda a largura, formada por elementos verticais que formam um conjunto atraente. Curiosamente, o renovado 408 é o primeiro modelo da marca a só apresentar à frente o emblema iluminado do construtor, uma vez que atrás aparece apenas a palavra Peugeot, ainda que iluminada. Variando consoante a motorização e o nível de equipamento, o modelo monta jantes com diâmetros entre 17 e 20 polegadas.

O interior do renovado Peugeot 408 6 fotos

No habitáculo as diferenças são mais subtis, sobretudo ao nível dos materiais e revestimentos, mas um olhar mais atento revela um novo painel de instrumentos com 10” e um ecrã central com dimensão similar. Mas o mais importante para os potenciais clientes é o espaço a bordo, especialmente para quem se senta atrás, com a marca a defender que é o seu modelo (neste segmento) que assegura o espaço para pernas mais generoso para quem se senta no assento posterior. Lá atrás, na bagageira, há 536 litros (471 na versão eléctrica) para malas, que se podem transformar em 1611 com o rebatimento do assento traseiro.

O 408 continua a disponibilizar três versões, sendo a mais acessível e menos possante a híbrida. Esta monta o motor 1.2 sobrealimentado a gasolina com 3 cilindros (acoplado a uma caixa automática de dupla embraiagem), que fornece 135 cv, a que está associado um motor eléctrico com apenas 29 cv do sistema a 48V, alimentado por uma bateria com 0,43 kWh úteis, que ajudam a reduzir ligeiramente o consumo e elevam a potência total para 145 cv.

Os condutores que procurem uma potência superior podem optar pelo 408 híbrido plug-in, em que o motor principal é o 1.6 sobrealimentado a gasolina com 180 cv, completado por uma unidade eléctrica com 125 cv (o que eleva a potência total para 241 cv), que por sua vez é alimentado por uma bateria recarregável com 14,6 kWh de capacidade útil. O 408 eléctrico, ou E-408, é a terceira motorização da família, instalando à frente um motor com 213 cv, que por sua vez é alimentado por uma bateria com 58,2 kWh de capacidade útil. Isto permite-lhe percorrer 456 km entre recargas, sendo que o acumulador aceita carregamentos a 120 kW em DC e 11 kW em AC.