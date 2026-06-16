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E-208 GTi. Peugeot mostra desportivo eléctrico com 281 cv

A Peugeot lançou o novo E-208 GTi, um pequeno desportivo que marca uma evolução face ao anterior GTi a bateria. A potência aumenta, tornando o pequeno desportivo francês numa referência.

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Com 281 cv e a capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 5,3 segundos, o novo Peugeot E-208 GTi passou a ser a nova referência do segmento

Com 281 cv e a capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 5,3 segundos, o novo Peugeot E-208 GTi passou a ser a nova referência do segmento

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Os desportivos sempre foram modelos que, sendo mais caros e potentes, atraem clientes para as versões mais acessíveis das marcas e com motores menos exuberantes, sobretudo quando surgem associados à sigla GTi, exclusiva da VW e da Peugeot, mas que faz sonhar todos os amantes dos desportivos ágeis, dinâmicos e… acessíveis. O construtor francês está a lançar a nova versão do E-208 GTi, o seu desportivo eléctrico que propõe mais potência, mais velocidade máxima e substancialmente menos tempo para ir de 0-100 km/h.

A Peugeot aproveitou a 94.ª edição das 24 Horas de Le Mans, que se disputou no início de Junho e onde os dois Hypercars da marca francesa conquistaram as 11.ª e 12.ª posições, para revelar o novo E-208 GTi, o pequeno desportivo com que eleva a parada em termos mecânicos. Face ao anterior E-208 GTi, o novo aumenta a potência em 80%, incrementa a velocidade máxima em 20% e diminui o arranque de 0-100 km/h em 35%.

O interior do mais desportivo dos Peugeot 208, o E-208 GTi
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De acordo com o construtor francês, o novo E-208 GTi troca o anterior motor com 156 cv por outro mais possante com 281 cv, o que eleva a velocidade máxima de 150 km/h para 180 km/h e reduz o tempo necessário para ir de 0-100 km/h de 8,1 segundos para apenas 5,3. A evolução ao nível da velocidade máxima não é tão importante, pois importa gerir bem a capacidade de bateria, especialmente quando ela não é grande (capacidade bruta de 54 kWh), pois passou apenas de 48,1 para 51 kWh úteis, o que lhe permite anunciar até 375 km de autonomia em ciclo combinado WLTP, quando o cliente opta por pneus Hankook Ventus S1 Evo3 (opcional sem custos), ou 352 km no caso de montar os pneus de série Michelin Pilot Sport 4S — valores ainda em processo de homologação.

Além da maior potência, a Peugeot dotou o seu pequeno desportivo com uma direcção com um ajuste distinto, para a tornar mais directa, isto enquanto trocou as molas e amortecedores por outros mais rijos. Simultaneamente, aumentou as vias do modelo em 56 mm à frente e 28 mm atrás, para incrementar a estabilidade, enquanto diminuiu a altura ao solo em 25 mm, para melhorar o comportamento.

Os detalhes exteriores mais marcantes do novo Peugeot E-208 GTi

Já que estava em busca da optimização do comportamento, a Peugeot optou por jantes de 18 polegadas com pneus com a medida 215/40 R18, montando ainda discos de travão dianteiros com 355 mm de diâmetro (antes eram 283 mm) com maxilas de quatro pistões. O E-208 GTi da Peugeot passa, assim, a usufruir do mesmo “armamento” de outros modelos desportivos da Stellantis, como o Lancia Ypsilon HF.

O novo Peugeot E-208 GTi está agora mais bem equipado para se bater com pequenos superdesportivos como o Alpine A290 (218 cv, 170 km/h, 0-100 km/h em 6,4 segundos e 391 km de autonomia), ou o Mini Cooper John Works Eléctrico (258 cv, 201 km/h, 0-100 km/h em 5,9 segundos e 371 km de autonomia). Em Portugal, as encomendas já abriram, estando o novo desportivo a bateria disponível por valores a partir de 44.900€.

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