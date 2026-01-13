Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão e está disponível para reforçar sanções

Acompanhe o nosso liveblog sobre a situação no Irão
Portugal chamou o embaixador do Irão para condenar a repressão violenta das manifestações contra o regime naquele país e está disponível para um reforço das sanções europeias, anunciou esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
O embaixador do Irão em Lisboa foi chamado “para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações”, avançou o ministério numa mensagem divulgada nas redes sociais.
A reunião serviu também para Portugal apelar “a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos”, acrescentou o ministério.
Além disso, referiu o Governo, Portugal está disponível para, “no quadro de concertação europeia, reforçar as sanções ao Irão”.