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Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão e está disponível para reforçar sanções

Este artigo tem mais de 6 meses

Embaixador do Irão em Lisboa foi chamado para que lhe fosse transmitida "de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações".

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Reunião serviu também para Portugal apelar "a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos"

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Reunião serviu também para Portugal apelar "a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos"

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

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Portugal chamou o embaixador do Irão para condenar a repressão violenta das manifestações contra o regime naquele país e está disponível para um reforço das sanções europeias, anunciou esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros

O embaixador do Irão em Lisboa foi chamado “para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações”, avançou o ministério numa mensagem divulgada nas redes sociais.

A reunião serviu também para Portugal apelar “a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos”, acrescentou o ministério.

Além disso, referiu o Governo, Portugal está disponível para, “no quadro de concertação europeia, reforçar as sanções ao Irão”.

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