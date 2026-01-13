Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão e está disponível para reforçar sanções

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Portugal chamou o embaixador do Irão para condenar a repressão violenta das manifestações contra o regime naquele país e está disponível para um reforço das sanções europeias, anunciou esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros

O embaixador do Irão em Lisboa foi chamado “para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações”, avançou o ministério numa mensagem divulgada nas redes sociais.