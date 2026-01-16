Primeiro apareceu Ariarne Titmus, que até já decidiu terminar a carreira. Depois explodiu Summer McIntosh, que nem sequer tem 20 anos. E ainda se falou em Lani Pallister, especialista em estafetas. Entre Titmus, McIntosh e Pallister, porém, parece existir sempre algo em comum: nenhuma consegue ser uma verdadeira rival para Katie Ledecky.

E a verdade é que a nadadora norte-americana continua a mostrar isso mesmo. Esta quarta-feira, Katie Ledecky registou o segundo melhor tempo da história nos 1.500 metros livres na jornada inaugural do US Pro Swim Series em Austin, com 15 minutos, 23 segundos e 21 centésimas, chegando à parede mais de um minuto antes da segunda classificada da bateria.

Reminder to NOT take for granted the fact that we live in the Katie Ledecky era of swimming ???????????? pic.twitter.com/y6aPAWneMC — USA Swimming (@USASwimming) January 15, 2026

Ainda assim, a nadadora de 28 anos ficou a mais de três segundos do recorde mundial da distância, que lhe pertence desde 2018 (15.20,48), melhorando apenas a segunda melhor marca. Na verdade, Katie Ledecky é responsável por 24 dos 25 melhores tempos de sempre nos 1.500 metros livres, registando mesmo os 12 mais rápidos da lista, numa estatística brutal que deixa bem claro o domínio absoluto que tem assumido.

A par de Larisa Latynina, ginasta soviética dos anos 50 e 60, Katie Ledecky é a mulher com mais ouros em Jogos Olímpicos, nove, somando ainda quatro pratas e um bronze. A norte-americana natural de Washington DC subiu pela primeira vez a um pódio olímpico em Londres, em 2012 e quando tinha apenas 15 anos, desde logo para receber a medalha de ouro nos 800 metros. Agora, depois de Rio de Janeiro, Tóquio e Paris, onde dominou, prepara-se para continuar a bater recordes em Los Angeles, onde já vai chegar com 31 anos.

Katie Ledecky kicked off the Austin Pro Swim Series today with a bang, as she challenged her own world record and swum the second fastest 1500 freestyle in history in a 15:23.21. Will she break the world record at the 2026 Pan Pacific Championships in Irvine next summer? pic.twitter.com/WTDQtLeiM5 — Swimming Stats (@SwimmingStats) January 15, 2026

“Estou muito feliz com o tempo, consegui ser mais rápida hoje do que durante todo o ano passado. Foi a minha segunda melhor marca de sempre. Tinha expectativas muito baixas para hoje, portanto, ter conseguido este tempo é mesmo muito bom”, disse a nadadora, que não competia nos 1.500 metros livres desde julho, quando se sagrou campeã mundial da distância pela sexta vez em Singapura.

Considerada a melhor nadadora de todos os tempos e uma das melhores atletas olímpicas de sempre, já que faz parte do restrito grupo dos cinco atletas mais medalhados da história em Jogos Olímpicos, Katie Ledecky é uma voz inspiradora nos EUA e aproveita muitas vezes as paragens dos treinos para falar em universidades. Numa das últimas ocasiões, em julho e em Stanford, onde estudou Psicologia e Ciência Política, dirigiu-se diretamente à Geração Z.

“Não têm de ganhar sempre a corrida. Só precisam de ganhar sempre a vossa corrida. E ganhar a vossa corrida significa apaixonarem-se pelo processo. Apaixonem-se pelo processo, não pelo pódio. Claro que eu estabeleço objetivos, mas esses objetivos não têm a ver com ganhar. Ganhar é inerentemente sobre comparação. A verdadeira corrida é sempre a mesma: sou eu contra os meus objetivos”, sublinhou.