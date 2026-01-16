O príncipe Harry deverá regressar ao Reino Unido na próxima semana para testemunhar no Supremo Tribunal de Londres no julgamento do processo contra a Associated Newspapers Limited, o grupo que detém o tablóide Daily Mirror. E a viagem levanta dúvidas sobre se o filho mais novo do rei Carlos III irá encontrar-se com algum membro da Família Real Britânica durante a visita, depois do encontro de 55 minutos do ano passado com o pai intitulado como a “cimeira da paz”.

O duque de Sussex, juntamente com outras seis pessoas, incluindo o músico Elton John e a atriz Elizabeth Hurley, está a processar a editora Associated Newspapers por práticas ilegais de recolha de informações. Alega que a editora contratou investigadores privados que utilizaram meios ilegais para recolher informações sobre personalidades no final da década de 1990 e início da década de 2000, incluindo a contratação de investigadores privados para colocar escutas nos seus carros, casas e telemóveis, e o pagamento a agentes da polícia por informações privilegiadas. A Associated Newspapers tem negado as acusações.

O julgamento de nove semanas terá início na próxima segunda-feira, dia em que Elton John e Elizabeth Hurley vão prestar depoimento. Já Harry deverá passar um dia inteiro no tribunal na próxima quinta-feira, de acordo com a Sky News.

A dias do início do julgamento, os advogados do duque de Sussex estão a enfrentar acusações de desonestidade, fraude e conspiração por parte da Associated Newspapers, avança o Telegraph.

Por sua vez, David Sherborne, representante dos queixosos, disse ao tribunal que o grupo pretendia avançar com alegações “excecionalmente graves” e “totalmente inaceitáveis”: “As alegações são excecionalmente graves: fraude, desonestidade e má conduta profissional”, afirmou, acrescentando: “A alegação de fraude ou engano é um passo grave, com implicações significativas e repercussões na reputação que vão muito além da queixa.”