Cimeira da paz entre Harry e Carlos III durou mais de 50 minutos em Clarence House. Pai e filho não se viam há um ano e sete meses

A “cimeira da paz” entre Carlos III e Harry decorreu, na tarde desta quarta-feira, em Clarence House e durou quase 55 minutos, colocando assim ponto final a um período de um ano e sete meses em que pai e filho não se viram. Segundo o Daily Mail, o reencontro decorreu durante um chá privado e Harry, que chegou ao local pelas 17h20, foi visto a sair pelas 18h14.

O primeiro sinal de que o esperando encontro podia mesmo acontecer foi a publicação de um vídeo do duque de Sussex a chegar à residência do monarca publicado pelo jornalista de realeza britânico Chris Ship. Ao mesmo tempo, paparazzi fotografaram o pai a regressar de Balmoral cerca de uma hora antes.

Prince Harry has arrived at Clarence House.

Seems the meeting with his father, King Charles is ON.

Harry arrived at 5:20. He has an engagement in the City this evening. So it won’t be a long meeting… pic.twitter.com/sbXaJQqo7R — Chris Ship (@chrisshipitv) September 10, 2025

Pelas 15h Harry estava a fazer uma visita a um centro de estudos na Imperial College, em White City, quando deixou o local com pressa. “Preciso ir, estou muito atrasado. É bom ver todos”, cumprimentou o príncipe, ao passar por um pequeno grupo de admiradores, relata o Daily Mail. O duque de Sussex estava sorridente enquanto se despedia do público — a seguir entrou no carro e seguiu para a Clarence House.