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Cimeira da paz entre Harry e Carlos III durou mais de 50 minutos em Clarence House. Pai e filho não se viam há um ano e sete meses

Este artigo tem mais de 1 ano

Pai e filho tomaram um chá privado ao final da tarde. O Rei e Harry não se viam desde que o filho mais novo do monarca o visitou após o diagnóstico de cancro.

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Getty Images

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A “cimeira da paz” entre Carlos III e Harry decorreu, na tarde desta quarta-feira, em Clarence House e durou quase 55 minutos, colocando assim ponto final a um período de um ano e sete meses em que pai e filho não se viram. Segundo o Daily Mail, o reencontro decorreu durante um chá privado e Harry, que chegou ao local pelas 17h20, foi visto a sair pelas 18h14.

O primeiro sinal de que o esperando encontro podia mesmo acontecer foi a publicação de um vídeo do duque de Sussex a chegar à residência do monarca publicado pelo jornalista de realeza britânico Chris Ship. Ao mesmo tempo, paparazzi fotografaram o pai a regressar de Balmoral cerca de uma hora antes.

Pelas 15h Harry estava a fazer uma visita a um centro de estudos na Imperial College, em White City, quando deixou o local com pressa. “Preciso ir, estou muito atrasado. É bom ver todos”, cumprimentou o príncipe, ao passar por um pequeno grupo de admiradores, relata o Daily Mail. O duque de Sussex estava sorridente enquanto se despedia do público — a seguir entrou no carro e seguiu para a Clarence House.

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Carlos III a chegar na Clarence House pelas 16h, uma hora antes do encontro com o filho

Getty Images

Desde fevereiro do ano passado que o Rei não vê o filho mais novo. Nessa ocasião, Harry voou para Londres para uma reunião relâmpago de meros 30 minutos depois de o soberano ter tornado público que lhe tinha sido diagnosticado cancro.

O encontro terá sido costurado em julho por representantes das duas partes, no que a imprensa internacional chamou “cimeira da paz”. Na altura o Daily on Sunday publicou as fotografias que mostravam Meredith Maines, chefe de comunicação dos Sussex, ao lado de Tobyn Andrae, o secretário de comunicação do Rei, no Royal Over-Seas League club, um clube privado do qual Carlos é o patrono e que fica a poucos minutos do Palácio de Buckingham. Liam Maguire, o responsável pelo escritório de comunicação do príncipe no Reino Unido, também participou da reunião.

Meredith Maines, a chefe de comunicação dos Sussex, trabalha com Harry e Meghan na mansão do casal, em Montecito, desde março e foi a responsável por organizar a entrevista do príncipe à BBC em maioapós a decisão do Tribunal da Relação sobre a sua segurança privada. Na altura, o duque de Sussex disse que sentia falta de visitar o Reino Unido e gostava de poder levar os filhos para conhecerem a sua “terra natal”. Harry também falou sobre os desentendimentos com membros da família. “É claro que alguns membros da minha família nunca me vão perdoar pelo que eu fiz. Mas adoraria reconciliar-me com a minha família. Não há motivo para continuar a lutar”, disse, mencionando a relação com Carlos III: “Não sei quanto tempo o meu pai tem. Ele não fala comigo por causa desta questão de segurança. Mas seria bom reconciliar-nos.”

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