A Câmara de Benavente aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a criação de uma Comissão Interna de Acompanhamento do projeto do novo Aeroporto Luís de Camões, que será instalado no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia.

Citada num comunicado, a presidente da Câmara afirmou que a construção da infraestrutura aeroportuária, acompanhada de ligações rodoviárias e ferroviárias, representa “um investimento estruturante de dimensão nacional, com impacto direto e profundo no território”.

Para Sónia Ferreira, a implantação do novo aeroporto naquele concelho do distrito de Santarém vai funcionar como “catalisador da atividade económica local e regional”.

Segundo o comunicado, o desenvolvimento das acessibilidades e de infraestruturas de apoio ao aeroporto implicará “alterações territoriais significativas”, entre as quais o aumento da população residente.

Nesse sentido, a autarquia considera que essas alterações vão exigir um reforço na capacidade de resposta em áreas como o planeamento urbano, habitação, educação, saúde, mobilidade, ambiente e turismo.

A criação da comissão permitirá assegurar a participação direta e contínua do município na discussão e planificação das infraestruturas associadas ao projeto, bem como na gestão territorial, garantindo “a defesa dos interesses do concelho e das populações”, acrescentou.

De acordo com o comunicado, a Comissão Interna de Acompanhamento do Novo Aeroporto Luís de Camões vai integrar a presidente da Câmara, todos os vereadores do executivo, o presidente da Assembleia Municipal e os presidentes das juntas de freguesia de Samora Correia, Santo Estêvão, Benavente e Barrosa.

A estrutura inclui ainda “a chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos; a chefe de Divisão Municipal de Obras Particulares, Planeamento Urbano, Desenvolvimento e Ambiente; o dirigente intermédio de Planeamento, Ambiente e Fiscalização; o dirigente intermédio de Obras Municipais; e duas técnicas superiores do Gabinete Jurídico”.