O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse esta segunda-feira que não recebeu quaisquer pedidos de realojamento de moradores do prédio de oito pisos onde ocorreu um incêndio, que causou um morto e 11 feridos.

Questionado pela Lusa sobre a existência de desalojados no fogo que ocorreu esta manhã, João Nicolau remeteu para o condomínio, adiantando apenas que “até agora não há necessidade de realojamento pelo município“.

“A maior parte das pessoas tem retaguarda familiar a que podem recorrer nesta situação”, acrescentou, mostrando contudo disponibilidade para o município ajudar “se for necessário”.

Ainda segundo o autarca, “momentaneamente há uma interdição de ocupação do edifício até que haja essa confirmação das condições de segurança“.

“Os serviços municipais deslocaram-se ao local para avaliar a estabilidade do edifício e ficou definido que era necessário avaliar as condições estruturais do edifício e das infraestruturas de eletricidade e gás, antes de os moradores entrarem de novo no edifício”, afirmou.

Também em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro, afirmou que as causas do fogo são por enquanto desconhecidas, motivo pelo qual a Polícia Judiciária está no local a investigar.

O operacional explicou que as chamas ficaram confinadas à sala do 2.º Esquerdo, mas as altas temperaturas provocaram prejuízos nas várias divisões da fração.

“Como o prédio tem gás canalizado, há a necessidade de as empresas certificadas verificarem se há fugas e, por isso, está interdito”, acrescentou.

O presidente da câmara adiantou ainda que cabe ao condomínio do prédio requisitar as empresas certificadas para proceder às vistorias, depois de efetuada a primeira avaliação pelos serviços municipais.

O incêndio, que deflagrou pelas 07h50, foi dado como extinto ao final da manhã.

Um homem de 45 anos morreu e outras 11 pessoas, entre as quais seis crianças, ficaram com ferimentos ligeiros.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira após terem sido avaliados no local, a maioria devido a inalação de fumo, indicou o comandante dos bombeiros de Alenquer.

“Houve ainda seis pessoas que, após a avaliação, recusaram assistência hospitalar”, acrescentou.

De acordo com o Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estiveram 14 meios e 31 operacionais entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Vila Franca de Xira.