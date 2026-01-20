A nova Equipa Comunitária de Saúde Mental de Lisboa Central (ECSM-LC) arranca na quarta-feira no Hospital dos Capuchos, abrangendo cerca de 135 mil utentes de nove freguesias de Lisboa, anunciou nesta terça-feira a Unidade Local de Saúde São José.

Segundo a instituição, a Equipa Comunitária de Saúde Mental de Lisboa Central, a segunda criada pela ULS São José, tem como objetivo “melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados prestados, em cumprimento do modelo preconizado para a organização das equipas de ambulatório no âmbito dos Serviços Locais de Saúde Mental”.

Enquanto equipa de proximidade, a equipa adotará uma abordagem multidisciplinar e integrada, assegurando cuidados nas áreas da Psiquiatria, Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social, incluindo a prestação de apoio domiciliário sempre que clinicamente indicado.

A ECSM-LC prestará cuidados personalizados a utentes residentes nas freguesias da Estrela, Campo de Ourique, Santo António, Misericórdia, Santa Maria Maior, São Vicente, Arroios, Penha de França e Beato, abrangendo uma população de cerca de 135 mil habitantes, em articulação com as dez unidades de cuidados de saúde primários da ULS São José existentes nesta área geográfica.

A equipa funcionará no Hospital de Santo António dos Capuchos, nas antigas instalações da Consulta Externa de Oftalmologia, entretanto requalificadas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, estando em funcionamento nos dias úteis, entre as 08h30 e as 18h00, adianta a instituição em comunicado.

“A sua intervenção ultrapassa a componente estritamente clínica, promovendo a articulação com diversos agentes sociais, culturais e laborais, tanto ao nível das freguesias como ao nível municipal, com vista a uma melhor e mais plena integração dos utentes na comunidade”, salienta a ULS São José em comunicado.

Sublinha que a implementação deste modelo permitirá “uma melhoria global dos cuidados prestados, traduzida, nomeadamente, na redução de internamentos, no reforço das ações de prevenção de recaídas e no aumento da funcionalidade e autonomia dos utentes com doença mental grave, que até ao momento eram maioritariamente acompanhados na ULS São José – Hospital Júlio de Matos”.

“Este projeto insere-se na aposta que tem sido feita pela ULS São José na prestação de cuidados em ambulatório e no domicílio, indo ao encontro das necessidades dos nossos doentes”, afirma a presidente da instituição, Rosa Valente de Matos, citada no comunicado.

Por outro lado, acrescenta, “promove o trabalho em rede com os agentes de comunidade”, o que permite dar “uma resposta mais ajustada e eficaz“.

A primeira Equipa Comunitária de Saúde Mental, de Loures/Catujal, foi inaugurada em dezembro de 2024 e desde então acompanhou mais de 1.100 utentes e realizou 6.000 consultas (Psiquiatria, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social).

Localizada na Unidade de Saúde do Catujal, esta equipa assenta “num modelo centrado na pessoa, acessível e flexível”, realizando visitas domiciliárias bissemanais centradas na reabilitação dos utentes, totalizando já 350.

Dispõe de cinco grupos terapêuticos na área das competências socioemocionais, psicoeducação, distimias (depressão de longa duração) e intervenção familiar.

“O foco tem sido garantir respostas ajustadas, reduzir barreiras no acesso aos cuidados e promover a continuidade terapêutica e uma maior proximidade e dignidade no acompanhamento”, sublinha a ULS São José.