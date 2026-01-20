A PSP deteve em Vila Nova de Gaia um homem de 22 anos suspeito do crime de violência doméstica, tendo apreendido uma arma de fogo, duas armas brancas e mais de 10 mil euros, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto adianta que a detenção, efetuada pela Divisão de Investigação Criminal, ocorreu na quinta-feira, pelas 23h10, no âmbito de um inquérito em curso e através de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

A PSP esclarece ainda que, após uma revista e uma busca não domiciliária, os agentes apreenderam uma pistola de calibre 6.35 milímetros (mm), um carregador e 21 munições.

Na mesma operação, as autoridades apreenderam ainda 10.125 euros em numerário e duas armas brancas que apresentavam vestígios de produto estupefaciente.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.