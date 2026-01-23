O AVS recuperou esta sexta-feira de uma desvantagem de três golos e empatou 3-3 na visita ao Casa Pia, na abertura da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo aos 90+9 minutos.

Em Rio Maior, local onde o Casa Pia disputa os seus jogos em casa, a formação lisboeta marcou por intermédio de David Sousa, e ampliou a vantagem com golos de Larrazabal, aos 50´, e Osundina, aos 65´, mas o AVS respondeu com golos de Nenê, aos 75´ e 90´, ambos de grande penalidade, e de Guilherme Neiva, aos 90+9.

Com este resultado, o Casa Pia, que não vence há quatro jogos, passa a somar 15 pontos, no 16.º posto, enquanto o AVS, continua em último, com apenas cinco pontos, conseguidos através de cinco empates e 14 derrotas, mas ainda sem triunfos.