O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou esta sexta-feira que o Moreirense quer regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, num jogo de “competitividade extrema” com o Santa Clara, no sábado, para a 19.ª jornada.

Após o desaire no reduto do Alverca (2-1), num encontro “muito exigente do ponto de vista físico”, em que a sua equipa mostrou “coisas boas”, mas “perdeu gás” e capacidade para “ganhar duelos” à medida que o tempo avançava, o treinador perspetivou um “jogo completamente diferente” com os açorianos, em que o detalhe pode fazer a diferença.

“Queremos mandar, queremos roubar a bola ao Santa Clara, queremos melhorar o processo ofensivo, ter aproximações perigosas e lutar pela vitória (…) Tirando cinco equipas que têm argumentos diferentes, todas as outras equipas lutam pelo mesmo objetivo. O nível é muito semelhante. Quando há competitividade extrema, o que faz a diferença é o detalhe”, disse, na conferência de antevisão.

Com o guarda-redes Caio Secco e o defesa Michel indisponíveis para a partida de sábado, devido a lesões, o técnico, de 36 anos, frisou que a equipa de Moreira de Cónegos tem de “colocar a bola a andar depressa” para superar a organização defensiva de um oponente que considera valer mais do que o 14.º lugar que ocupa.

“Temos um adversário muito difícil pela frente. A classificação não traduz o seu valor, a nível individual e coletivo. É uma equipa muito organizada, à qual é difícil de fazer golos. É forte em todos os momentos. Os pontos que vai perdendo são muito no detalhe. Tem muito valor, na continuidade do excelente trabalho feito pelo Vasco [Matos]”, disse.

O timoneiro da equipa minhota reconheceu ainda que era “mais fácil” para si que o mercado de transferências “fechasse antes da primeira jornada e não abrisse mais até ao final do campeonato”, mas lembrou que “o Moreirense é um clube de ‘mercado'”, a propósito das quatro saídas até agora confirmadas na ‘janela’ de inverno — Marcelo, Ofori, Joel Jorquera e Guilherme Schettine.

Questionado sobre a hipótese de mais jogadores saírem do plantel até ao final de janeiro, Vasco Botelho da Costa sublinhou que o emblema do concelho de Guimarães, sexto classificado da I Liga, tem “um projeto muito bem definido” e vai ter “um grupo mais forte” após o encerramento do mercado.

Sem preocupações pelas saídas se darem antes de possíveis entradas, o treinador rejeitou a necessidade de encontrar substituto para Guilherme Schettine, melhor marcador dos vimaranenses na I Liga, com nove golos, tendo mostrado confiança em Yan Lincon e Luís Hemir.

“Estamos muito satisfeitos com o Yan e com o Luís. O Luís chegou tarde e tem trabalhado muito. O Yan teve o infortúnio de ter uma lesão prolongada e já está a 100%. Eles têm de ‘morder os calcanhares um ao outro’. O facto de termos agora mais jogadores que não estavam tão em jogo é mérito dos atletas, pela forma como trabalharam e conquistaram a confiança”, referiu.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 27 pontos, recebe o Santa Clara, 14.º, com 17, em partida agendada para sábado, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.