Esta quarta-feira, o Estádio da Luz volta a vestir-se de gala para mais uma grande noite de Champions. Parte das decisões da fase de liga da prova milionária passam por Portugal, com a capital a receber o duelo entre o Benfica, que está obrigado a vencer para ainda lutar pelo apuramento para a fase a eliminar, e o Real Madrid, que luta para terminar entre os oito primeiros e, assim, seguir diretamente para os oitavos de final. As contas não são fáceis e não jogam a favor da equipa portuguesa que, para lá de estar obrigada a vencer um dos gigantes europeus, joga noutras frentes, precisando de diversos resultados favoráveis em partes dos restantes jogos da noite. Para já, os encarnados militam no 29.º lugar da competição, com seis pontos, e estão a dois de entrar no top 24. Segundo as 100 mil simulações da página xLP, o triunfo deixa o Benfica com 65,3% de hipóteses de passar, sendo que o valor sem esse resultado com a conjugação de todos os resultados da jornada baixa para 29%. Já o supercomputador do MisterChip, com quatro milhões de simulações de resultados, coloca os encarnados a partir com apenas 16% de hipóteses de atingir ainda o playoff.

Aquí tenéis todas las probabilidades de cara a la última jornada de la Fase Liga de la Champions League, tras realizar 4 millones de simulaciones con #LaMáquinaDiabólica. En breve, análisis detallado en el canal. pic.twitter.com/GYLSGhNOaJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 22, 2026

A saber, o Benfica tem de ganhar aos merengues e precisa que, no mínimo, cinco destas combinações aconteçam: o Bayer Leverkusen (casa) perca com o Villarreal; o Mónaco (casa) perca com a Juventus; o PSV (casa) perca com o Bayern; o Athl. Bilbau (casa) não ganhe ao Sporting; o Ajax (casa) não perca com o Olympiacos; o Nápoles (casa) não ganhe ao Chelsea; o Copenhaga (fora) não ganhe ao Barcelona; o Club Brugge (casa) não ganhe ao Marselha; e o Bodö/Glimt (fora) não ganhe ao Atl. Madrid. No entanto, caso o Pafos vença o Slavia Praga, no Chipre, por uma diferença de dois golos superior àquela com que o Benfica vença o Real Madrid (por exemplo 3-0 no Chipre, 1-0 em Portugal), são necessários seis resultados favoráveis às águias.

Quais as reais possibilidades das equipas ???????? na última jornada da fase de liga das competições europeias? Vê aqui todos os cenários ???? pic.twitter.com/wHhLVDgUri — xLP (@xLP_oficial) January 26, 2026

Para lá das decisões da Champions, o Estádio da Luz vai receber o reencontro entre duas das figuras do futebol nas últimas décadas: José Mourinho e o Real Madrid. Foi na capital espanhola que, no início da década passada, o Special One deu seguimento à carreira de sucesso que o levou a conquistar a Liga dos Campeões poucos meses antes, ao serviço do Inter. Apesar de não ter rubricado os mesmos objetivos nas três temporadas em que comandou os merengues – foi sempre eliminado nas meias-finais –, Mourinho teve um forte vínculo ao clube, embora este tenha acabado mais cedo do que o previsto, por conta de um alegado desentendimento que aconteceu entre o treinador e algumas das estrelas do balneário espanhol. Para a história ficam os três troféus internos conquistados (uma Liga, uma Taça e uma Supertaça) frente a um Barcelona que dominava o futebol, num dos períodos de maior “choque” entre os conjuntos espanhóis.

Desse vínculo nasceu uma grande relação com Álvaro Arbeloa, atual treinador… do Real Madrid. Ao longo dessas três temporadas, o lateral espanhol, que tinha pouca preponderância na equipa, tornou-se numa peça central de Mourinho, tendo disputado 122 jogos com o português, com a particularidade de ter participado em 9.867 minutos e de não ter feito a totalidade dos minutos em apenas 27 jogos (foi substituído em 17 e entrou em dez). Nesse sentido, Arbeloa é, aos dias de hoje, o 24.º jogador mais utilizado por José Mourinho na sua carreira, perfilando-se como o sétimo mais utilizado pelo Special One no Real Madrid, só superado por Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Iker Casillas, Sergio Ramos, Mesut Özil e Pepe. No último dia do português em Madrid, o jogador quis ficar com uma recordação e tirou uma fotografia com toda a equipa técnica, que se encontra exposta na sua casa.

???? During José Mourinho’s final training session at Real Madrid, Arbeloa asked to take a photo with him and his staff. That framed picture now hangs in Arbeloa’s home. @diarioas pic.twitter.com/5MJTjPsVZj — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2026

Em abril de 2017, Álvaro Arbeloa esteve presente no programa El Chiringuito de Jugones. Nessa entrevista, o então futebolista explicou o que é o Mourinhismo: “É uma forma de fazer as coisas, enfrentando as coisas de frente, sempre, sem medo de ser quem se é. Tento ser o mais Mourinhista possível”. Essa mensagem aconteceu cerca de um ano depois de Mourinho ter escrito uma carta aberta no jornal Marca, na qual prestou homenagem ao seu ex-jogador que, à data, tinha trocado o Real Madrid pelo West Ham.”Arbeloa é um amigo, não apenas um jogador. É um exemplo de paixão pela profissão, amor pelo clube, dedicação à equipa e aos seus objetivos, além de humildade e honra no relacionamento com quem trabalha diariamente. Arbeloa não tem um perfil muito alto, mas é certamente um daqueles que deu ao Real Madrid, aos seus adeptos, a todos os seus treinadores e a todos os seus companheiros de equipa tudo o que tinha – e até mesmo o que não tinha. Nos meus 16 anos como treinador, está, sem dúvida, entre os jogadores mais importantes com quem trabalhei. É um grande jogador e um homem excecional”, escreveu o treinador.

Por outro lado, em 2014, Álvaro Arbeloa contou à revista Jot Down o episódio que marcou o início da caminhada de Mourinho no Real. “Aprendemos muito rapidamente quem era Mou durante a pré-temporada. Estávamos a perder 2-0 contra o LA Galaxy ao intervalo e ele gritou com todos, até com o Cristiano. Disse: ‘Vocês não querem correr? Por mim tudo bem. Vão para o banco. Vocês também não? Por mim tudo bem, estão fora’. Podes ser um campeão do mundo, o Kaká ou um jogador dos juniores. Todos nos lembramos muito dessa conversa”, revelou o lateral. Na altura, o objetivo do português passava por destronar o Barcelona de Pep Guardiola e Léo Messi, que era praticamente imbatível. Por entre alguns contratempos, a missão foi conseguida, já que os merengues derrotaram os blaugranas na final da Taça do Rei de 2011 (com um golo de Cristiano Ronaldo) e conquistaram o Campeonato espanhol no ano seguinte.

Gracias Arbeloa por traer de vuelta el mourinhismo. pic.twitter.com/ome7aYtK9d — Aparicio (@imAparicio) January 20, 2026

A partir daí, os jogadores mais experientes do balneário, como Casillas e Ramos, começaram a contestar as decisões do treinador, principalmente depois de Mourinho ter colocado um dedo no olho de Tito Vilanova, então treinador do Barcelona, durante uma confusão na Supertaça de Espanha de 2011. Conhecido como El Espartano (“O Espartano”), Álvaro Arbeloa não se deixou influenciar pela posição dos capitães e manteve-se fiel a Mourinho, começando uma “guerra” com o guarda-redes, que viria a culminar num episódio inusitado: em janeiro de 2013, num jogo da Taça do Rei, em Valência, o lateral pontapeou, acidentalmente, Casillas, deixando-o com um osso da mão partido e fora dos relvados durante um mês.

Recentemente, Mourinho e Arbeloa voltaram a trocar afirmações através da imprensa, com o treinador do Benfica a dizer, à margem do jogo de há uma semana com a Juventus, que estava surpreendido por ver “um treinador sem história e sem trabalho feito” ter a “possibilidade de treinar os maiores clubes do mundo”. A imprensa desportiva espanhola especulou que o visado era o espanhol, embora Liam Rosenior (contratado pelo Chelsea) e Michael Carrick (Man. United) também se possam enquadrar na afirmação. Ainda assim, poucos dias depois, o timoneiro do Real Madrid foi questionado sobre a declaração de Mourinho. “Vocês sabem o que o Mourinho significa para mim. Quando um treinador com essa experiência e história fala, sobretudo ele, eu ouço e analiso”, comentou o antigo lateral direito.

Se, no caso de Mourinho, não é conhecido o destinatário da mensagem, o mesmo não se pode dizer de Óscar García, treinador espanhol de 52 anos que passou pelas camadas jovens do Barcelona. Em declarações à Rádio Catalunha, o técnico, que está sem clube depois de ter saído dos mexicanos do Chivas, criticou a escolha dos merengues para suceder a Xabi Alonso. “Arbeloa? Ele quer ser como Mourinho e a única razão pela qual agora é treinador do Real Madrid é porque só fala de Mourinho. Taticamente, pelo pouco que vi do Castilla [equipa B do Real], não chega nem aos pés de Xabi Alonso. Vai juntar-se aos jogadores que não se davam bem com Xabi Alonso. O presidente, por mais que seja da sua linha… vamos ver quem tem mais influência. Para o presidente, quem é mais importante: Vinicius Jr. ou Arbeloa? Ele sabe como os adeptos querem que ele jogue, mas tem de ser muito bom para dar a volta por cima”, assumiu.

Também Florentino Pérez, presidente do Real há mais de duas décadas, em dois períodos distintos no século XXI, manteve sempre uma ligação próxima com José Mourinho, nome que acaba por ser sempre ventilado quando existe uma mudança técnica nos merengues. “Estava tranquilo em casa depois do Fenerbahçe, sem pensar que seria Portugal ou o Benfica. Não se tratava de voltar pela família porque a família está em Londres. Aceitei ir para o Benfica porque era o Benfica. Florentino Pérez mandou-me uma mensagem a dizer ‘Estou muito contente porque regressaste a um clube do teu nível'”, contou o técnico dos encarnados à Movistar. “Florentino Pérez mandava mais mensagens a Mourinho do que a mim. Com Mourinho tive um desentendimento claríssimo porque tínhamos sensibilidades opostas e seria normal Florentino Pérez ter de prescindir de um de nós”, confidenciou também o antigo campeão mundial pela Argentina que foi jogador e treinador do Real antes de assumir a direção do futebol, que deixou em 2011.