O poste português Neemias Queta liderou os Boston Celtics com um ‘duplo duplo’, no triunfo caseiro face aos Washington Wizards por 111-100, na jornada de sábado da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O internacional luso foi o melhor marcador da equipa, com 24 pontos, que conseguiu com 11 ‘tiros’ de campo marcados, em 13 tentados, e dois lances livres convertidos, em três.

Em 31.13 minutos, Neemias somou ainda 10 ressaltos, três assistências, dois desarmes de lançamentos e um roubo de bola, para apenas um ‘turnover’ e duas faltas.

Destaque para a grande primeira parte do poste português, que chegou a meio já com 22 pontos e seis ressaltos.

Na formação da casa, destaque ainda para Jayson Tatum, com 20 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, enquanto Tristan Vukcevic foi o melhor dos forasteiros, com 22 pontos.

Os Celtics somaram o 44.º triunfo, em 67 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (48 triunfos e 18 desaires), enquanto os Wizards seguem no 14.º posto, com 16 vitórias e 50 derrotas.

A equipa de Boston volta a jogar na segunda-feira, dia em que recebe os Phoenix Suns.

A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 173 jogos na época regular, 153 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 63 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.