Uma feira do livro só dedicada à poesia vai ocupar entre esta quinta-feira e domingo o Jardim da Parada, em Lisboa, numa iniciativa que inclui, além da apresentação de livros, oficinas, cinema e sessões de leituras.

A pretexto da celebração do mês da poesia, quase duas dezenas de editores e livreiros juntam-se ao longo de quatro dias para mostrar os seus catálogos, naquela que é a única feira do livro dedicada em exclusivo a este género literário.

Organizada pela Casa Fernando Pessoa e pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique, esta feira vai além da simples exposição e venda de livros de poesia, contando também com uma programação de entrada livre, dividida entre a Casa Fernando Pessoa e a Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, anunciaram os organizadores.

Assim, a programação paralela da feira abre esta quinta-feira com cinema e artes performativas, exibindo o filme “Bruta Aventura em Versos”, de Letícia Simões, no Cinema Europa, às 18h30, e a performance “Todo o cais é uma saudade de pedra”, com Cláudia Andrade e Pedro Salvador, na Casa Fernando Pessoa, a partir das 19h00.

No Dia Mundial da Poesia, que se assinala a 21 de março, a Casa Fernando Pessoa terá entrada gratuita, com uma visita orientada, às 16h00, enquanto a Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa vai receber, ao longo dos dias, editores e autores em apresentações de livros e conversas.

O projeto Poesia Estendida volta a decorar as fachadas do bairro com versos escritos em bandeiras coloridas, e a oferecer bandeiras com versos e poemas, no museu e na biblioteca, a partir das 11h00 de hoje e até às 19h00 do dia 22.