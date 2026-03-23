Leonid Radvinsky, dono da OnlyFans, uma plataforma de subscrições de conteúdos explícitos, morreu aos 43 anos vítima de cancro, adiantou esta segunda-feira um porta-voz da empresa à Forbes. Segundo a mesma fonte, o milionário ucraniano morreu “pacificamente após uma longa batalha contra o cancro”.

A família “pediu privacidade neste momento difícil”, revelou o porta-voz. No centro de uma empresa que, de acordo com a Forbes, lhe rendia 1,9 milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros) por dia, Radvinsky era reservado, evitava dar nas vistas e não prestava declarações a órgãos de comunicação social.

O empresário ucraniano que cresceu em Chicago, EUA, comprou a Fenix, empresa detentora da OnlyFans, em 2018. A partir desse ano, Leonid Radvinsky transformou o que era então uma plataforma de nicho, numa das mais conhecidas de conteúdo para adultos no mundo, contando atualmente com mais de 300 milhões de utilizadores.

A pandemia foi um período de progresso para o negócio. Radvinsky chegou ao estatuto de multi-milionário, reconhecido pela revista norte-americana, em 2021, tendo desde essa altura, duplicado o seu património para 4,7 mil milhões de dólares (cerca de 4 mil milhões de euros).

O empresário estava atualmente em negociações para a venda da plataforma, num negócio que avaliaria a OnlyFans em 8 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros).

Além da Fenix, Radvinsky também detinha o Leo, um fundo de capital de risco, com investimento em empresas de tecnologia, fundado pelo próprio, refere a Reuters.