O bicampeão nacional Sporting vai receber o Benfica em 19 de abril, num domingo, para o dérbi lisboeta da 30.ª jornada da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
Os ‘leões’, segundos classificados, enfrentam as ‘águias’, terceiras, a partir das 18h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no mesmo dia em que o líder isolado FC Porto é anfitrião do penúltimo Tondela, pelas 20h30, em simultâneo com o jogo entre Sporting de Braga, quarto, e Famalicão, quinto.
A 30.ª jornada será disputada depois da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual o Sporting mede forças diante dos ingleses do Arsenal, e da Liga Europa, com FC Porto e Sporting de Braga a serem adversários dos ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira, e dos espanhóis do Betis, respetivamente.
Essas eliminatórias estendem-se entre as segunda e terceira semanas de abril, sendo que, pelo meio, o Sporting regressa ao campeonato com uma visita ao Estrela da Amadora para a 29.ª ronda, em 11 de abril, às 20h30.
No dia seguinte, o FC Porto defronta fora o Estoril Praia pelas 20h30, já depois de Benfica e Sporting de Braga receberem Nacional e Arouca, respetivamente, em desafios com início às 18h00.
Antes dos duelos europeus, os clubes regressarão da paragem para os compromissos das seleções nacionais com a 28.ª jornada da I Liga, que envolve o fim de semana de Páscoa e começa com três jogos na sexta-feira (03 de abril), dia em que Sporting e Santa Clara se enfrentam às 20h30.
No sábado, o Sporting de Braga visita o Moreirense pelas 18h00 e o FC Porto recebe o Famalicão às 20h30, cabendo ao Benfica encerrar a ronda dois dias depois, frente ao Casa Pia, em Rio Maior, a partir das 20h45.
A sete jornadas do fim do campeonato, o FC Porto lidera com 72 pontos, contra 65 do Sporting (menos um desafio) e do Benfica.
Programa da 28.ª jornada da I Liga:
- Sexta-feira, 03 abr
Gil Vicente – AVS, 15h30
Vitória de Guimarães – Tondela, 18h00
Sporting – Santa Clara, 20h30
- Sábado, 04 abr
Nacional – Estrela da Amadora, 15h30
Rio Ave – Alverca, 18h00
Moreirense – Sporting de Braga, 18h00
FC Porto – Famalicão, 20h30
- Segunda-feira, 06 abr
Arouca – Estoril Praia, 18h45
Casa Pia – Benfica, 20h45
Programa da 29.ª jornada:
- Sexta-feira, 10 abr
Famalicão – Moreirense, 20h15
- Sábado, 11 abr
AVS vs Vitória de Guimarães, 15h30
Santa Clara – Rio Ave, 17h00 locais (18h00 em Lisboa)
Estrela da Amadora – Sporting, 20h30
- Domingo, 12 abr
Alverca – Casa Pia, 15h30
Sporting de Braga – Arouca, 18h00
Benfica – Nacional, 18h00
Estoril Praia – FC Porto, 20h30
- Segunda-feira, 13 abr
Tondela – Gil Vicente, 20h45
Programa da 30.ª jornada:
- Sexta-feira, 17 abr
Rio Ave – AVS, 20h45
- Sábado, 18 abr
Nacional – Alverca, 15h30
Casa Pia – Santa Clara, 18h00
Gil Vicente – Vitória de Guimarães, 20h30
- Domingo, 19 abr
Arouca — Estrela da Amadora, 15h30
Sporting — Benfica, 18h00
FC Porto — Tondela, 20h30
Sporting de Braga — Famalicão, 20h30
- Segunda-feira, 20 abr
Moreirense — Estoril Praia, 20h45