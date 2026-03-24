Um acidente rodoviário na noite desta terça-feira na zona da Praia de Vieira de Leiria entre três viaturas causou a morte de uma pessoa e deixou outra ferida, disse um responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“Uma colisão entre três viaturas ligeiras de mercadorias junto à praia de Vieira de Leiria causou um morto e um ferido”, afirmou à Lusa o comandante Tiago da ANEPC.

Segundo esta fonte, o alerta foi dado pelas 20h07, mas a via Atlântica, ou seja, junto ao mar, naquela zona do distrito de Leiria, continua ainda “interdita”.

O responsável da Proteção Civil não adiantou mais detalhes nem para que hora poderá estar prevista a reabertura da via.