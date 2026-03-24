O programa bolsas sociais da associação Empresários pela Inclusão Social (EPIS) deste ano foi antecipado quatro meses para chegar a um maior número de alunos no próximo ano letivo, estando já abertas as pré-inscrições, foi anunciado esta terça-feira.

A antecipação do lançamento das bolsas de apoio a estudantes com necessidades financeiras, para que possam prosseguir os estudos, pretende garantir que os alunos, as famílias e os professores tenham conhecimento mais cedo das oportunidades de apoio disponíveis, justifica a EPIS em comunicado.

Num contexto como o atual, essa antecipação pode fazer toda a diferença, nomeadamente nas opções de cursos e de instituições a frequentar, sublinhou o diretor-geral da EPIS, Diogo Simões Pereira.

As bolsas EPIS abrangem o ensino secundário regular e profissional, a educação inclusiva, Cursos de Especialização Tecnológica, Cursos Técnicos Superiores Profissionais, além de licenciaturas e mestrados e de estágios integrados.

Até à edição de 2025, as Bolsas Sociais EPIS distinguiram 136 escolas e apoiaram 1.523 alunos, num investimento total de 3,2 milhões de euros, com o apoio de 118 investidores sociais e 99 doadores individuais.

Para este ano, a EPIS tem como objetivo mobilizar mais empresas e investidores sociais, elevando o investimento e assegurando a mais jovens o acesso a uma educação não condicionada por limitações financeiras.