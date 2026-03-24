Morreu o cantautor italiano Gino Paoli, aos 91 anos. A notícia sobre a morte foi dada pela família.

“Esta noite, o Gino deixou-nos com serenidade, rodeado pelo carinho dos familiares”, anunciou a família, numa nota citada pela agência italiana ANSA.

Gino Paoli morreu em casa, em Génova, depois de um breve internamento numa clínica privada. O artista nasceu em Monfalcone, a 23 de setembro de 1934, mas vivia desde criança em Génova.

Paoli era considerado um mestre da canção italiana, autor de temas clássicos dos anos 50, como Senza fine, Ilcieloin una stanza, Sapore di Sale ou Che cosa c’è.

O álbum de estreia de Gino Paoli foi lançado em Itália a 8 de outubro de 1961.

Além da música, Gino Paoli também se dedicou à política. Em 1987, foi eleito deputado pelo Partido Comunista Italiano, mas em 1992 deixou a política para se concentrar novamente na música.