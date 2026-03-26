Um acidente hoje à noite entre três veículos na zona de Fortios, distrito de Portalegre, deixou dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do trânsito no IP2, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
“Uma colisão entre três veículos causou dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IP2 ao quilómetro 193,6”, afirmou à Lusa o comandante Rui Oliveira, da ANEPC.
O alerta foi dado pelas 21h09 e para o local foram mobilizados 14 operacionais e seis viaturas, adiantou, uma parte dos quais ainda se encontram neste momento no local.
Segundo a mesma fonte, não há até agora previsão para a reabertura daquele Itinerário Principal.