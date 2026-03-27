A disputar a nova categoria de suporte do Mundial de Superbikes, o jovem piloto português Tomás Alonso promete “deitar o olho” à prova de Miguel Oliveira no circuito de Portimão e sonha “seguir-lhe as pisadas” na disciplina.

“A história do Miguel até chegar ao MotoGP é lindíssima e gostava bastante de um dia poder lá chegar ou fazer algo equivalente ao que ele conseguiu fazer pelo motociclismo português”, afirmou à agência Lusa o jovem piloto.

Aos comandos de uma Yamaha YZF-R7, Tomás Alonso, de 23 anos, veste as cores da Miguel Oliveira Team na nova categoria Sportbike, cuja primeira ronda decorre, até domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Assinalando que “desde muito cedo” acompanha a carreira de Miguel Oliveira, o jovem piloto conta que já nos tempos da MotoGP estava atento às suas prestações e, desta vez, ainda que esteja concentrado na sua prova, não será exceção.

“Quando era na MotoGP, estava sempre de olho e não estava lá, então, agora, estando algumas boxes ao lado, vou estar sempre em cima do acontecimento”, realçou, admitindo a possibilidade de Miguel Oliveira lhe dar alguns conselhos ao longo da temporada.

No que se refere à categoria em que vai competir, Tomás Alonso diz ter expetativas altas, apesar de ter tido o primeiro contacto com a moto e a equipa na passada segunda-feira, durante testes no Autódromo Internacional do Algarve.

“Acho que criámos uma boa ligação”, assinala o tricampeão nacional da categoria Supersport 300, em 2020, 2021 e 2022, e campeão em Espanha da mesma categoria, em 2024.

Longe de ser novato nestas “andanças”, já que conta com participações esporádicas na categoria que foi este ano substituída pela Sportbike, o piloto português admite que não sabe tudo e espera crescer na modalidade.

“Mas o objetivo passa sempre por estar dentro dos pontos, dentro do top 10, e o que vier a mais será bem-vindo”, frisou, apesar de reconhecer a imprevisibilidade da nova categoria: “É tudo muito novo para todos, não sabemos bem o que cada marca é capaz de dar, os testes foram um bocado complicados e há cilindradas diferentes”.

O Autódromo Internacional do Algarve será palco, este fim de semana, da segunda ronda do Mundial de Superbikes, com Miguel Oliveira (BMW) à procura de fazer história, caso seja o primeiro português a vencer uma corrida deste campeonato do mundo para motas derivadas de série.

O piloto natural de Almada, de 31 anos, já venceu no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020, mas então aos comandos de uma KTM do Mundial de MotoGP.

Caso vença este fim de semana, Oliveira junta-se a nomes como Max Biaggi, Carlos Checa ou Troy Bayliss, que venceram provas nos dois campeonatos. Bayliss foi mesmo o único a fazê-lo no mesmo ano (2006).

As motas saem para a pista na sexta-feira, num dia dedicado a treinos livres.

No sábado, disputa-se a qualificação e as primeiras corridas, a partir das 12h00.

O domingo é reservado às corridas de superpole, de manhã, e às corridas principais, à tarde.