O colombiano Luis Suárez, do Sporting, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a um gesto no clássico com o FC Porto, confirmou, esta sexta-feira, à Lusa fonte ligada ao processo.

Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o FC Porto, decidida por um golo do internacional colombiano, de grande penalidade, Luis Suárez fez um gesto, comummente conotado com roubo, visível nas imagens televisivas, com o FC Porto a apresentar uma queixa.

Logo após o final da partida, na zona mista, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, já tinha assumido a intenção de apresentar queixa contra Suárez por ter “chamado ladrão com gestos” ao árbitro da partida, Cláudio Pereira.

“Enquanto treinador na China, apanhei quatro jogos de suspensão por um gesto igual ao do Suárez. O presidente do Sporting já chamou ladrão ao presidente da FPF, ao João Capela e ao Nuno Almeida. Suaréz acabou por chamar ladrão com gestos ao árbitro“, disse o responsável máximo do atual líder da I Liga.

Os dragões queixaram-se também de alegadas agressões do dianteiro colombiano ao defesa-central polaco Bednarek, que saiu ainda na primeira parte devido a problemas físicos, num processo no qual Suárez foi absolvido.