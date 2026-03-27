A Polícia Marítima apreendeu 984 quilos de tamboril que se encontrava a bordo de uma embarcação de pesca profissional, numa ação de fiscalização no porto de Pesca de Sines, distrito de Setúbal, foi esta sexta-feira divulgado.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que a apreensão do pescado, na madrugada desta sexta-feira, ocorreu no âmbito de ação de fiscalização dirigida à pesca profissional, que se realizou no porto de Pesca de Sines.

Durante a operação, a Polícia Marítima de Sines fiscalizou uma embarcação, na qual detetou um total de 984 quilos de tamboril, ultrapassando os limites legais de captura.

Segundo a AMN, “foi elaborado o respetivo auto de notícia e, como medida cautelar, os elementos da Polícia Marítima apreenderam o pescado, que será vendido em lota” e com “o valor a reverter a favor do processo”.

A ação contou com três elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines, apoiados por uma viatura.