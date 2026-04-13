Um acidente esta segunda-feira à noite na A1, na zona do Cartaxo, entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros deixou um morto. A via ficou condicionada no sentido de norte para sul, mas, à rádio Observador, o comando sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil revelou que o trânsito já está a circular normalmente.

“Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros ao quilómetro 56 da Autoestrada 1 [A1] resultou numa vítima mortal”, começou por confirmar à Lusa um oficial de serviço ao Comando Geral da Guarda Nacional Republicana. De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal, do sexo masculino, mas que ainda não se sabe a idade, encontrava-se no veículo ligeiro.

Este acidente ocorreu pelas 20h05 na zona da união das freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta. No local estiveram 8 viaturas, do INEM, dos bombeiros e da Brisa.