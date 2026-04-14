O ministro da Educação reconheceu esta terça-feira fragilidades na realização das provas-ensaio digitais em Leiria e na Marinha Grande devido às tempestades do início do ano, que afetaram a conectividade naquela zona.

“Há situações que nos preocupam em particular, como Leiria, Marinha Grande, que foram as zonas mais afetadas pela tempestade, e em que tem havido dificuldades em restabelecer a conectividade, mas que nós temos acompanhado uma a uma com atenção”, afirmou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas.

No final de uma reunião no âmbito da iniciativa “Construir Educação, Aproximar Territórios” em Faro, o governante sublinhou que às 12h00 já tinham sido concluídas 70 mil das 74 mil provas-ensaio previstas para esta terça-feira, neste caso, para os alunos do 6.º ano.

“Sabemos que as tempestades tiveram efeito em algumas regiões, nomeadamente em termos da conectividade, porque estas provas são provas digitais e funcionam online, é preciso notar isso”, referiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação.

No entanto, as provas-ensaio podem ser feitas offline, se falhar a rede de Internet, notou, reconhecendo que esse é sempre “o grande desafio” num processo que envolve dezenas de milhares de alunos em simultâneo e que é um teste à capacidade das escolas, do país e do sistema educativo.

Considerando que no ano passado as provas foram “um sucesso”, apesar de alguns “eventos esporádicos” que “não prejudicaram a avaliação dos alunos”, Fernando Alexandre mostrou-se confiante de que a experiência acumulada que as escolas já têm vai permitir que este ano corram ainda melhor.

“Estas [provas] são um ensaio, são precisamente para detetarmos as fragilidades (…), mas quando forem as provas a sério tem que correr absolutamente tudo bem”, frisou.

De acordo com o ministro, para fazer face a possíveis constrangimentos, foram contratados 27 técnicos para as escolas que no ano passado foram identificadas como menos preparadas.

Esses técnicos já estão a dar apoio a partir desta terça-feira, dia de arranque do calendário de provas.

As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancaram esta terça-feira para testar o formato digital em que irão realizar-se as avaliações externas a partir do final de maio e garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma.

Inicialmente previstas para começar em 23 de fevereiro, as provas-ensaio foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.