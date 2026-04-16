"É muito difícil conseguir um bom cinto que não esteja a matar vacas ou intoxicar pessoas". Como Stella McCartney quer mudar a fast fashion

A 10 de novembro de 2005 cerca de 400 lojas da H&M em 22 países abriram portas para milhares de pessoas que se aglomeravam em longas filas do lado de fora, e que vinham tentar comprar pelo menos uma peça da nova coleção da marca de fast fashion com uma grande designer: Stella McCartney. Era a segunda colaboração do tipo até então, depois da gigante da moda se ter juntado um ano antes com Karl Lagerfeld. E o sucesso repetiu-se: ao fim de algumas horas, em alguns casos minutos, todas as criações já estavam esgotadas. De acordo com a WWD, em Nova Iorque eram mais de 800 pessoas à porta; nos primeiros 10 minutos de abertura das lojas de Londres as prateleiras tiveram que ser repostas três vezes; e em Paris pelas 15h já não havia nada no estoque. Passados mais de 20 anos, as novas gerações vão ter a oportunidade de viver o mesmo frenesim. E a própria Stella McCartney promete estar na fila. “As pessoas pensam que eu vou estar muito ocupada a fazer um sapato vegan louco”, ri-se a designer, que fez o seu nome à frente da Chloé e em 2001 criou a sua própria etiqueta, prometendo não usar pele ou qualquer material de origem animal. A designer, que é filha de Paul e Linda McCartney, é hoje considerada pioneira ao incluir práticas e materiais sustentáveis na indústria da moda de luxo. E a 7 de maio, lança a sua nova coleção para a H&M, desta vez uma espécie de compilado das suas melhores peças.

Stella McCartney falou sobre essa nova colaboração numa conferência de imprensa digital com a imprensa internacional, na qual o Observador participou. A designer brinca que tem vontade de se disfarçar para entrar na fila de uma loja e ver e ouvir o que se fala nos provadores, enquanto as pessoas experimentam as peças: “Vou pôr uma peruca, barba, óculos…”. Mas brincadeiras à parte, destaca que o objetivo da nova coleção é mesmo levar a moda consciente aos que não viveram o boom dos anos 2000. “Quero que um público jovem e maior tenha acesso às minhas roupas”, destaca a designer. “Odeio o quão elitista é a minha indústria. Odeio que trabalhar de forma sustentável, com fontes melhores, que criar cogumelos para fazer couro, faça as minhas roupas serem mais caras”, diz ainda, afirmando que ouve “o tempo todo: ‘adoro as tuas coisas mas não as posso pagar’. Isto parte-me o coração. Essas só não são peças mais baratas porque a sustentabilidade custa“, afirma McCartney, que classifica a sua coleção como uma espécie de investimento. “Uma das coisas boas é o facto de a primeira coleção ter vendido tão rápido. E hoje o preço de revenda é maior. Ou seja, podes comprar fast fashion e fazer dinheiro.”

As “estrelas da Stella”: cristais, alfaiataria fluida e a Rock Royalty

À parte do preço mais acessível, McCartney promete peças duráveis, gender fluid e versões do seu arquivo. Assume que o processo de criação da primeira coleção “foi muito mais difícil”, e que agora procura alguns dos códigos da própria marca, as chamadas “estrelas da Stella”, como os cristais (com 80% de vidro reciclado) e a alfaiataria de ombros marcados, em peças que transitam entre os guarda-roupas feminino e masculino. “Isto vai durar. Queria que estes designs sobrevivessem. O seu futuro namorado pode roubá-las”, brinca, afirmando estar por trás do styling de cada look: “Sou uma das poucas designers mulheres nos dias de hoje. Gosto de experimentar e fazer com que a vida seja mais fácil, tenho empatia”.

O público pode contar, por exemplo, com uma versão da icónica T-Shirt Rock Royalty, com a qual apareceu ao lado de Liv Tyler na Met Gala de 1999, que tinha como tema “Rock Style”. “Fui convidada para a Met Gala há mil milhões de anos — eu nem sabia bem o que era na altura. E liguei à minha amiga, Liv, literalmente um dia antes e disse: ‘Queres ir a este evento comigo?’. E ela respondeu: ‘Sim, o que é?’ Eu disse: ‘Não sei bem, mas vamos dar umas gargalhadas.’ Fui a uma loja na Little Italy, em Nova Iorque, e arranjei um monte destas, que chamamos agora “wife lovers”, um pacote com três. E disse: ‘Posso pôr aqui umas tachas’. E escrevi “rock royalty””, recorda. “Depois, arranjei o cabelo e a maquilhagem e vesti umas calças. Então fui buscar a Liv e ela estava… Eu fiquei tipo, o que é que estás a fazer? Estava com cabelo e maquilhagem impecáveis“, ri-se a designer. “Quer dizer, se olharem para as minhas fotos, eu literalmente… Era muita pressão. O meu cabelo estava muito mau. E arrasámos! Fomos capa de tudo, foi muito engraçado“, conta. “O meu momento mais orgulhoso foi quando fomos disfarces de Halloween naquele ano”, brinca a designer. A peça foi mesmo um sucesso que continua: a marca de McCartney lançou o top em 2022, que está atualmente à venda por 595 euros na loja online — e agora chega à rede de fast fashion por um valor muito abaixo.