Portugal continental terá a partir de sexta-feira uma semana com concentrações elevadas de pólen na atmosfera, enquanto as regiões autónomas manterão um grau baixo, segundo a previsão do Boletim Polínico divulgada esta quinta-feira.

De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), entre 17 e 23 de abril, desde Vila Real, região de Trás-Os-Montes e Alto Douro, até ao Algarve, os níveis serão elevados com destaque para as árvores cipreste, pinheiro, bétula, carvalho, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, tanchagem, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Na região de Lisboa e Setúbal, a concentração de pólen tem destaque das árvores pinheiro, carvalho, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária), enquanto na região do Alentejo os pólenes predominantes são do pinheiro, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na região do Algarve, a concentração elevada de pólen na atmosfera será das árvores cipreste, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em contraponto, no Funchal (região autónoma da Madeira), a concentração de pólen na atmosfera encontra-se num nível baixo com destaque dos pólenes das árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e também das ervas gramíneas, tanchagem e urticáceas (inclui a parietária).

Em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), a concentração de pólen na atmosfera estará também num nível baixo, com concentrações das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).