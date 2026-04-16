A Amazon MGM Studios, os novos responsáveis do estúdio de James Bond, pediu paciência aos fãs durante uma intervenção na feira CinemaCon, que decorreu esta semana nos EUA, sobre quem será o ator que vai interpretar o novo 007. Os executivos garantiram que estão a levar tempo para tomar a decisão uma vez que estão a fazê-lo com “cuidado e profundo respeito”.

“Sei que todos estão curiosos para saber quando vamos anunciar quem vai interpretar James Bond”, disse Courtenay Valenti, diretora de cinema da Amazon MGM, citada no The Guardian. “Não fiquem muito entusiasmados. Saibam que estamos a dedicar tempo a fazer isto com cuidado e profundo respeito. É o sonho de uma vida para todos nós levar este próximo capítulo ao público e é uma responsabilidade que não levamos de ânimo leve”, acrescentou.

Recorde-se que foi em 2022 que os estúdios da Amazon MGM adquiriram os direitos da série, no âmbito de um acordo de 8,45 mil milhões de dólares (7,18 mil milhões de euros). Para o próximo capítulo, foi escolhido o cineasta Denis Villeneuve, face ao sucesso com os filmes Dune. Junto a Villeneuve está o guionista britânico Steven Knight, criador da série Peaky Blinders, e os produtores Amy Pascal e David Heyman.

“O que vos posso dizer é o seguinte: quando se junta uma das franquias mais adoradas da história a uma equipa de cinema de classe mundial, incluindo o brilhante realizador Denis Villeneuve, os extraordinários produtores Amy Pascal e David Heyman, a produtora executiva Tanya Lapointe e o argumentista Steven Knight, está-se a preparar o terreno para algo que é verdadeiramente digno do legado de Bond“, afirmou Courtenay Valenti, garantindo: “Este filme está a caminho e, quando for a altura certa, teremos muito mais para partilhar“.

Entre os atores especulados para o papel de James Bond estão os britânicos Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson e o australiano Jacob Elordi, que, se for escolhido, seria o Bond mais jovem de sempre, bem como o segundo australiano a interpretá-lo. O filme está previsto estrear em 2028, o que indica que as filmagens deverão começar ainda este ano.

Daniel Craig despediu-se do 007 em 2021 com a estreia de No Time to Die, depois de uma série de cinco filmes que incluiu Skyfall (2012) e Casino Royale (2006). O ator britânico foi amplamente considerado um dos melhores Bonds da história, ao nível de Sean Connery.